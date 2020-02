Setién: "Me encontré con la operación Trincao... y me parece bien"

El cántabro admite que no ha tenido nada que ver en el fichaje del portugués y que "es una decisión del club y contaremos con él" el año que viene.

RUEDA DE PRENSA

QUIQUE SETIÉN compareció en rueda de prensa antes de recibir la visita del en la Liga el domingo.

Cuatro salidas y ningún fichaje . "Aparentemente podemos pensar que nos hemos debilitado, tenemos menos jugadores pero hay un filial detrás y estos chavales están preparados, hoy han venido otros que no habían venido, les estamos viendo y seguro que nos van a ayudar en caso de necesidad, es difícil sacar conjeturas con lo que pueda pasar, es un desgaste que no merece la pena y ya lo veremos a medida que avance pero haremos un fichaje extraordinario con Ousmane, que está ya entrenando bien y eso es un aliciente".

Más equipos

¿Plantillas largas o cortas? "Lo que más me duele, y siempre me ha dolido porque yo también lo pasaba muy mal, es dejar gente fuera de las convocatorias, prefiero trabajar con menos gente porque así están todos enchufados, es verdad que se asumen riesgos pero todos tienen posibilidades reales de jugar y lo ven, tener a veinte motivados es mejor que tener a veinticinco con muchos que no juegan, eso puede hacer más daño que tener una plantilla más corta".

Dembélé . "Sería prematuro, no va a entrar mañana en la convocatoria, veremos en las siguientes semanas porque estamos pendientes de su evolución pero no aceleraremos".

Lenglet . "Tenemos dos centrales zurdos que nos van muy bien, tienen algunos matices y los iremos utilizando en función de lo que creamos conveniente, estoy muy contento con ambos, el otro día Lenglet hizo un buen partido, se aplicó en lo que le dijimos igual que Umtiti, está bien que los dos estén ahí".

Trincao . "Es una operación que me he encontrado, que el club ya estaba trabajando en ella, me parece bien porque es un decisión del club y no tengo mucho que decir, el año que viene contaremos y trabajaremos con él".

Estado de Arturo Vidal . "No es grave, tiene una contusión y veremos cómo evoluciona, no soy partidario de asumir riesgos porque hay muchos partidos y no tenemos una plantilla muy grande, está bien y no tendrá ningún problema".

Aportación de Arturo Vidal . "Los propios futbolistas a veces no saben lo que son capaces de hacer y todo depende del contexto y de lo que se le pida, por naturaleza tienen una forma de actuar pero hay cosas que se pueden ir corrigiendo y es lo que vamos a intentar con él y con los demás, que sean mejores, no le pediremos que haga lo mismo que Griezmann pero lo que tiene y lo que le sumemos nos dará un rendimiento extraordinario y nos va a valer".

Análisis de los pases . "Realmente no me dice gran cosa salvo la importancia que tiene controlar el partido, tener el balón evita que el rival te haga daño y si tienes el balón ochenta minutos las posibilidades de que te hagan daño son menores pero tener posesiones intrascendentes tampoco me gusta, quiero que tenga todo sentido, me gusta defender con el balón, por eso son importantes los pases".

Partidos a domicilio . "Los partidos fuera de casa son una asignatura pendiente y vamos a tratar de cambiar esa dinámica para no darnos cuenta cuando jueguemos fuera, intentaremos mejorarlo en las dos salidas que vienen, nos reforzaría una victoria ante el Levante para afrontar esos dos compromisos".

El artículo sigue a continuación

Sistema del rival . "Siempre es mejor saber qué va a hacer el rival porque puedes estar más preparado, es verdad que seguramente no influenciaría lo que hagamos pero siempre hay que tener en cuenta al rival y no vienen de una buena racha, vienen a un campo como el nuestro ante un equipo que entiendo que está bien a pesar de que tengamos que mejorar, trataremos de ponerles en situación real a nuestros jugadores porque la experiencia con este equipo no es buena, es un equipo incómodo que puede hacer daño cuando le salen bien las cosas".

Aspiraciones en la . "Si fuera los rivales no descartaría al , el Barcelona siempre es el Barcelona y siempre puedes tener un mal momento como lo tienen todos, solo uno ganará el título y si se entiende que los demás fracasarán es una lectura un poco pobre, estoy convencido de que estaremos ahí porque tenemos ilusión y las mismas posibilidades, no más, que el resto de los que compiten por ella".

Eder Sarabia . "Se incorporó conmigo cuando fui a , su aportación ha sido muy positiva para mí, me gusta rodearme de gente joven que tenga energía y fuerza, que puedan saber más que yo, es un ayudante más como el resto y cada uno aporta, él tiene mucho protagonismo porque se lo doy y se lo merece, nos hace mejores".