Setién: "No voy a espescular con el futuro de Messi en el Barcelona, yo lo veo bien"

El técnico ha querido apagar los rumores que apuntan al malestar del delantero argentino y la posibilidad de que acabe apostando por dejar el club.

Quique Setién ha analizado este sábado en rueda de prensa cómo afronta el la visita al y ha querido apagar los rumores de la posible salida de Lionel Messi del club que se ha desatado en las últimas horas.

"No voy a especular con esto porque yo no le he escuchado decir nada al respecto y no es mi cometido. Repito que lo veo bien, a Leo, lo demás son especulaciones que ni entro nis algo en ellas, para eso estáis vosotros. Yo lo veo bien entrenando, y sin más. Veo a Messi bien, creo que es consciente de lo que tiene que hacer en el partido en cada momento, pero no creo que la edad influya para nada. No sabría decirte, la realidad", aseguró el técnico.

Su futuro

"No gasto ni un segundo sobre mi situación personal en ver más allá de lo que tengo que ver. Estoy centrado en seguir en la buena línea de las cosas que vimos en el últimos partidos. Ya lo he vivido en otras ocasiones, es parte del circo. Sé que hay mucho ruido alrededor me consta pero no escucho ni leo, pero no es la primera vez que lo he vivido ni que lo vive un entrenador en una situación como ésta, cuando no se ganan partido".

Sus errores

"Seguro que algunas cosas las habría cambiado, porque antes de tomar decisiones tienes algunas dudas. Está claro que nunca ha acertado en todo, pero hay cosas que no averiguarás nunca. Todo el mundo puede pensar que cambias las cosas para mejorarlas. Peor no le doy vueltas, es un debate interno que tengo superado".

Luis Suárez

"Es un jugador que le ha dado mucho a este club, muchos goles, y ya dije que considero que debe de estar siempre en el campo".

Malos resultados a domicilio

"Es verdad que en resultados el equipo se dejó algunos puntos, pero en algunos partidos fuera de casa creo que estuvimos bien y nno merecimios dejarnos esos puntos. Es verdad que el resultado es lo más importante, pero cuando no llega hay que buscar otras cosas. Ante el Atlético hicimos muchas cosas, en Vigo por un error, o mejor dicho por un acierto de Aspas perdimos dos puntos,. son cosas que no puedes cfontrolar 'pero aun tenemos Lifa uy seguiremos peleando".

La racha del Villarreal

"No sé si es el mejor o de los mejores equipos en la vuelta del confinamiento. Está haciendo muy bien las cosas, con mucho talento, jugadores en buen momento, que se defiende bien y que nos va a comprometer mucho porque juega en casa. Pero hicimos un partido bastante bueno contra el Atlético y espero que estemos a ese nivel y superar el partido".

Riqui Puig

"Riqui ha dado un paso muy importante y se ha ganado la continuidad en estos últimos partidos. Le he dicho que no se quede con lo que ha hecho y es perfectamente consciente de la oportunidad que tiene".

Las críticas a los árbitros

"La realidad es que hay cosas que te llaman la atención. Esas opiniones me las reservo, porque al final lo ves desde un prisma poco objetivo. Siempre existirá la polémica".