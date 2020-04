Setién: "Messi se va a quedar en el Barcelona, es un proyecto ganador"

El técnico blaugrana analizó la actualidad del club, el futuro del rosarino y cómo podría reanudarse el fútbol tras el coronavirus.

Quique Setién ha analizado cómo podría ser la vuelta del fútbol tras el coronavirus pero ha dejado claro que lo que más desea es garantizar la seguridad y que, si La Liga no se puede reanudar, el debería ser nombrado campeón al ser líder actualmente.

“Contentar a todo el mundo es imposible. La mejor decisión es continuar, pero que sea con garantías. Si hay que acabar, lo más justo sería dejarlo como está. No me sentiría campeón de la misma manera, pero hay que tomar decisiones que no gustan a todos. Yo quiero que la competición se acabe, como me gustaría que las fábricas abriesen, aunque posiblemente sería a puerta cerrada. Ne gustaría que me garantizasen que no va a haber ningún problema, porque todo lo que oyes son posibilidades de que alguien puede tener un contagio y se puede paralizar otra vez. La realidad es que lo veo complicado. Casi prefiero quedarme en casa, la verdad”, explicó en una entrevista en Onda Cero.

Cómo se entrenan los jugadores: "Los preparadores físicos están en contacto permanente. Yo un poco menos, aunque algunas reuniones hemos hecho. Messi y todos tienen un protocolo que van siguiendo. Casi todos tienen un pequeño gimnasio y los que no se les ha llevado material del club. Los jugadores cumplen su protocolo, así que en un par de semanas trabajando todos juntos y otra más haciendo trabajo físico en distancias más largas puede servir. Si no se prepara bien, puede haber lesiones, el protocolo de habrá que seguirlo a rajatabla”.

El artículo sigue a continuación

Más equipos

El futuro de Messi: "No tengo dudas de que se va a quedar aquí, otra cosa es que no fuese un proyecto ganador, pero el Barça siempre tiene un proyecto ganador. Con el mejor jugador del mundo, tenemos más opciones que los demás”.

La Masia: "No soy una persona dudosa respecto a los chavales. Cuando he visto que con ellospodía ganar y me podían dar rendimiento, los he utilizado, lo demostré en y las Palmas. Les estoy siguiendo, pero el problema es que ninguno me ha convencido para darles más minutos. Eso no significa que yo no crea en la cantera. En un equipo como el Barça tienes que medir muy bien las incorporaciones. Si hubiese habido alguno que demostrase ser mejor que los otros, no habría tenido ningún problema en ponerlo”.

Cómo vive el confinamiento: “Mi mujer no me deja ni bajar a pasear la perra o bajar la basura. He leído más del coronavirus seguramente que de fútbol. Es esperanzador saber que puede haber una vacuna, pero por otra parte saber que hay personas que no lo han superado me intranquiliza. ¿Ajedrez?, alguna partida por internet. Mi mujer no juega. Estoy en Barcelona, en un piso. Mi hija de diez años es la que mejor lo está llevando, hace las clases por internet y apenas da la lata. Poder estar con ella, y con mi mujer, cuando normalmente no puedo estar con ellas es una delicia”.