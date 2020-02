Setién: "Le doy mucho mérito a la entereza del equipo"

El cántabro destaca la capacidad de remontar de un equipo que "no perdió la fe" ante el Betis y celebra "mantenernos en las posiciones altas".

QUIQUE SETIÉN compareció en rueda de prensa tras ganar por 2 a 3 a domicilio del y mantener al equipo a tres puntos del líder de la Liga, el .

Valoración. "Me quedo con muchas cosas, hay que darle valor a esta victoria, la conseguimos tras un partido muy exigente el jueves, hoy el Betis nos planteó otro partido tremendamente exigente, lo planteamos con presión arriba como ellos y hubo bastantes alternativas, tuvimos que remontar dos veces y pudimos hacer algún gol más, estoy contento con el esfuerzo que han hecho, el equipo ha estado entero hasta el final".

Táctica. "Pensábamos que el planteamiento del rival iba a ser diferente y el rombo nos iba a permitir hacer presión alta, además Arturo tiene llegada al área y le consideramos el más adecuado, luego el planteamiento varió, creo que lo hicimos muy bien impidiendo que ellos progresaran".

Fe. "Hay que darle mucho valor a esta victoria, el Betis es un gran equipo y jugaba en casa, nos pusimos en contra muy pronto y seguimos llevando a cabo el plan establecido, y tiene un mérito extraordinario, tuvimos fe y logramos igualar, luego en la segunda parte controlamos casi totalmente, le doy mucho mérito a la entereza del equipo".

Mejora. "Creo que hemos mejorado, no hemos recibido tantas ocasiones a pesar de que arriba siempre se producen algunos desajustes pero estoy contento con la actitud defensiva igual que lo estuve en Bilbao, en el segundo tiempo no concedimos prácticamente ninguna ocasión".

Clásico a la vista. "El objetivo prioritario es ganar y tratamos de fijarnos poco en los rivales, esta victoria es importante porque no es pemite estar ahí y nos mantiene en los puestos altos, creo que vamos creciendo".

VAR. "El problema no es el VAR, tenemos una herramienta extraordinaria que ayuda a que el fútbol sea más justo, quizá sea todavía pronto para sacarle rendimiento, entiendo que habrá que unificar criterios que nos permitan entender mejor las cosas, decisiones que no se entienden, jugadas parecidas que se ven y otras no, hay que darle tiempo".

Pitos del Villamarín. "No los escuché pero estoy encantado de haber pasado dos años maravillosos aquí, dejo muchos amigos y siempre desearé que al Betis le vaya fenomenal, no olvido este club y lo que me ofreció, quizá hay gente a la que no le gustara mi propuesta pero lo respeto completamente".

SERGI ROBERTO, a su vez, atendió a los micrófonos de Movistar .

Esfuerzo. "Hemos acabado muertos pero al final nos llevamos los tres puntos".

Valoración. "Lo importante era reencontrarse con la victoria a domicilio, teníamos que ir en esa línea, esta temporada nos está costando más así que nos vamos contentos".

Exigencia. "Fue un partido muy físico, igualado, se pusieron ellos igualados, luego nosotros, fue bonito para el fútbol y luego las expulsiones".

Setién. "Llevamos ya más partidos y semanas de entrenamientos, hemos reaccionado rápido al cambio en el banquillo, ahora que hemos ganado siempre es más fácil trabajar desde la victoria".