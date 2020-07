Setién le da la bienvenida al Ingeniero: "La elección de Pellegrini es una decisión meditada"

El adiestrador culé le deseó éxitos al proceso de tres años de su colega chileno en Andalucía.

La firma de Manuel Pellegrini por tres temporadas con el fue uno de los temas que debió abordar Quique Setién en su rueda de prensa de viernes, previa a la visita al Zorrilla con el para medirse al .

En busca de convertirse en el técnico sudamericano con más presencias en la historia de , el Ingeniero recibió los buenos deseos de su colega, que hasta hace poco se desempeñaba en el trabajo que ahora le corresponde al chileno. "Supongo que la elección de Pellegrini es una decisión meditada y ojalá que a Betis le salga muy bien", redondeó el DT del Barça.

Manuel Pellegrini al Betis: ¿una buena noticia para Lainez y Guardado?

Más equipos

"Ya es un tema del que no voy a opinar. Siempre desearé que a Betis le vaya bien, es una pena que este año quizás que no haya podido entrar en Europa", señaló antes, sin ánimos de analizar demasiado pero aguardando siempre lo mejor para su ex escuadra. El elenco bético acaba de salvar la categoría ante el (el logro mínimo esperable) y espera con el chileno retomar el nivel que, por ejemplo, logró con Setién a la cabeza.

Pellegrini, nuevo entrenador del Betis: El equipo con más técnicos en la última década