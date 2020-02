Setién: "Espero que hagamos tan feliz a Messi que desee quedarse"

Quique Setién concedió sendas entrevistas a "Sport" y "Mundo Deportivo" para hablar de la actualidad culé

Quique Setién concedió una entrevista a los diarios catalanes. "Sport" destaca algunos de sus titulares: "Creo que el juego del Barça se alejaba de la idea original. Quiero ganar todos los partidos y mi sueño es dejar un buen recuerdo, no aspiro a saberlo todo ni a entender al Barça, sólo pienso en entrenar", explicó el actual entrenador azulgrana. Setién, tiene claro que el equipo blaugrana ha ido perdiendo el estilo que le hizo famoso en el mundo en los últimos años. "Creo que sí se ha alejado de la idea original. He visto aspectos que se han mantenido, pero otros no. Hablo como espectador. Veo al Barça de toda la vida. No está Iniesta y Xavi pero se puede jugar bien sin ellos. En Lugo, o lo tratamos sin tener a Xavi e Iniesta".

Sobre la recuperación de Ousmane Dembéle, Setién confía en su pronta recuperación y confirma que está trabajando realmente bien: "¿Dembélé? Se me caen las lágrimas al ver la intensidad con la que entrena". Y sobre la posibilidad de jugar sin delantero centro, tras la lesión de Luis Suárez, Setién fue explícito en sus respuestas a "Sport": ¿Un delantero centro? Podemos jugar sin nueve fijo, con Griezmann, o ya inventaremos algo", resalta el diario.

Además, Setién analizó también diferentes temas de actualidad en " Mundo Deportivo" . El técnico santanderino comentó que le gustaría que Neymar Junior regresara al Barça algún día: