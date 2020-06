Setién: "Entiendo el enfado de Griezmann, pero no le pediré disculpas"

El técnico del Barça compareció después del partido y repasó los aspectos más relevantes del Barça - Atlético de Madrid

El entrenador del FC , Quique Setién, pasó por sala de prensa tras el encuentro ante el y compareció ante los medios de comunicación tras un empate que puede haber costado al cuadro culé media Liga.

El choque estuvo marcado por los penaltis que se pitaron, por la repetición de la pena máxima que supuso el empate a 1, el gol 700 de Messi... Pero uno de los temas más relevantes fue la falta de minutos de Antoine Griezmann, que salió en el tiempo de descuento.

Setién hablará con Griezmann, pero no le pedirá disculpas

"Es duro para un jugador de su nivel pero las circunstancias me han llevado a ello, creí que los que estaban en el campo lo estaban haciendo bien, siempre confías en que un jugador como él pueda tener una acción puntual pero entiendo que es duro y hablaré con él, no le pediré disculpas pero entiendo que pueda sentirse mal, y yo también por él porque es un gran profesional y una gran persona", expresó.

Se ve fuerte para seguir en el cargo

Una de las preguntas más esperadas en la aparición de Setién era sobre su continuidad. El entrenador del Barça fue cuestionado si se veía con fuerzas para seguir en Barcelona, y el cántabro fue rotundo en su respuesta.

"Naturalmente, fuera puede haber mucho ruido pero dentro seguimos convencidos de sacarlo adelante, el resultado desmerece muchas de las cosas buenas que hacemos pero seguimos fuertes y con muchas ganas de tratar los puntos que nos quedan, es lo que seguiremos haciendo hasta el final".

Respaldo del vestuario. "Me siento respaldado por el vestuario, evidentemente, no voy a desvelar nada de la reunion de la directiva, cómo se desarrolló ni lo que se dijo en ella", declaró.

¿Empatar el encuentro ha sido un mal trago?

"En absoluto, estoy acostumbrado a llevar adelante las situaciones difíciles y esta no deja de ser una más, será una anécdota con el paso del tiempo pero interiormente me encuentro muy bien, estoy satisfecho con el trabajo y la implicación de los futbolistas y así seguiremos hasta el último día", afirmaba.

El nuevo récord de Messi: 700 goles

"Supongo que no podrá meter 700 más pero seguirá marcando, es un jugador que no deja de sorprender".

El rendimiento de Luis Suárez

"Le estamos forzando porque la situación lo requiere, junto a Messi ya sabéis cuántos goles han metido y la fiabilidad que da al equipo, el otro día nos resolvió el partido y siempre estás confiado que eso pueda pasar", comentó.

Honesto con el cambio de dibujo

"No estoy descontento, Riqui ha entendido bien su posición y la pena ha sido ver que no hemos podido, es un gran equipo defensivamente y te juega muy bien por dentro, te juega bien con los centrales, cierran las bandas, si lo valoramos por los goles no hemos podido pero estoy contento con el trabajo, los futbolistas han hecho un gran partido; Arturo y Riqui han estado extraordinariamente bien", analizó.

Contento con Riqui Puig

"Ya se ha ganado hoy la titularidad, ha estado a un gran nivel, se ha comprometido y ha puesto voluntad y calidad, este es el camino para seguir ahí".