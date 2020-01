Setién elogia a Emerson pero el Betis recuerda que "no saldrá antes de 2021"

El lateral convence tanto a la cúpula del Barcelona como al entrenador pero Alexis Trujillo apunta que "no hay posibilidad de que salga antes de 2021"

MERCADO

La buena temporada de Emerson De Souza como lateral derecho del no está pasando desapercibida para la cúpula deportiva del , a quien pertenecen los derechos federativos del brasileño, autor de 3 goles y 5 asistencias en los diecisiete partidos que ha disputado, siempre como titular con el cuadro verdiblanco, en el que juega como cedido desde que el pasado verano el Barcelona pagara doce millones de euros al Atlético Mineiro y le cediera durante dos temporadas al Betis, que a su vez pagó seis millones al club catalán.

El propio entrenador barcelonista confirmó que el club azulgrana sigue con buenos ojos su evolución y señaló que "es un futbolista al que conozco bien" para añadir que "veo su progresión y es verdad que el muchacho mejora cada día". Sin embargo, no se mojó en cuanto a las intenciones del Barcelona en el medio plazo y simplemente comentó que "cuando llegue el momento se valorará y se tendrá en cuenta, esperemos que cuando juguemos contra ellos no progrese demasiado".

¿El futuro de Emerson en el #RealBetis? ☺👉 ¡Nos lo cuenta Alexis Trujillo! ➕🇧🇷💚 pic.twitter.com/sJCoUFi3pQ — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) 21 de gener de 2020

Sucede que el momento no será antes de junio de 2021 según Alexis Trujillo, coordinador del área deportiva del Betis. El ejecutivo aseguró que "estamos encantados con la evolución y la participación que está teniendo, ha ido de menos a más y no vemos dónde puede tener el límite por su juventud" a la vez que confirmó que "Emerson estará con nosotros hasta junio de 2021 porque no hay ninguna posibilidad ni cláusula que permita al Barcelona tenerle antes".

Se da la circunstancia de que el Barcelona ya valoró en verano la posibilidad de incorporarle tras recibir varias ofertas para traspasar a Nélson Semedo pero finalmente descartó realizar movimientos. De todas formas el carrilero portugués no ha satisfecho las expectativas en su año y medio en azulgrana y podría salir en verano. Si el Barcelona decidiera acometer entonces la operación para vestir de azulgrana a Emerson debería negociar con el Betis o esperar a que su precio sea de nueve millones a partir del 1 de julio de 2021.