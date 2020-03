Setién cumple 50 días al frente de un Barcelona que sigue sin dar la talla

El cántabro cumple hoy medio centenar de días al frente de un equipo azulgrana muy parecido al que había antes de su llegada.

EDITORIAL

Han pasado cincuenta días desde que Quique Setién asumiera las riendas del en sustitución de Ernesto Valverde y el equipo no da muestras de haber cambiado demasiado a pesar de las vueltas que ha dado su entrenador, que ha protagonizado un giro lampedusiano en el que quiso cambiarlo todo y ha acabado no cambiando nada, visto que el once que formó en el Santiago Bernabéu, apenas presentaba a Samuel Umtiti y a Arthur Melo como grandes decisiones con respecto a lo visto durante el resto de la temporada.

Setién insufló renovada ilusión en parte de la afición barcelonista durante sus primeros días. Ante las sospechas de cierta desidia de la plantilla duplicó las sesiones de trabajo durante las dos primeras semanas e incluso se atrevió a cambiar el dibujo táctico. Arrancó con el clásico 4-3-3 pero ya ante el Ibiza y el se arriesgó a jugar con tres centrales con dos sistemas distintos. El experimento salió regular tirando a mal, ganando por los pelos ante el cuadro isleño y perdiendo con claridad en Mestalla.

Más equipos

El cántabro aparcó entonces la idea de jugar con tres centrales pero las lesiones de Ousmane Dembélé y Luis Suárez también han condicionado el frente de ataque, teniendo que renunciar en ocasiones a la posibilidad de jugar con tres delanteros. Sin embargo, Antoine Griezmann participa cada vez menos, a Frenkie De Jong se le ve cada vez más perdido y hasta Arturo Vidal ha tenido que reinventarse como extremo zurdo.

El artículo sigue a continuación

"Tiende a desordenarse e incidiremos mucho en ello" decía del chileno en su primera comparecencia previa a un partido. Hoy, en cambio, destaca que "nos da muchas cosas", exactamente lo mismo que decía Valverde, cuyas variantes del 4-3-3 se limitaban, igual que hoy, al 4-4-2. Igualmente, empezó dando minutos a los canteranos y hasta permitió a Riqui Puig ser titular pero el centrocampista se ha caído últimamente de los entrenamientos con el primer equipo y, por supuesto, de las convocatorias. "La exigencia es muy elevada" confirma Setién. Igual que decían Valverde y Luis Enrique Martínez en su momento cuando se cuestionaba la aportación de los chavales del B. Pero esta vez existe el añadido de que ni siquiera Ansu Fati está logrando convencer al cántabro.

El caso es que, bien sea por la gigantesca presión por ganar y el mínimo margen de error en una temporada tan igualada, bien sea por las lesiones que han debilitado al equipo o la muy discutible planificación que a su vez ha impedido sustituir a las vacas sagradas, Setién se ha visto arrastrado por las circunstancias y ha tenido que ir rectificando las grandes ideas con las que llegó para regresar a un punto muy parecido al que se encontraba el equipo cuando aterrizó. A plena merced de la inspiración de un Leo Messi que no da abasto con todo.

En total han sido once partidos en los que el Barcelona de Setién ha perdido el liderato para luego recuperarlo y volver a perderlo tras el Clásico, ha caído en los cuartos de la y ha sumado un empate a uno a domicilio del en la . Setién ha sumado siete victorias, un empate y tres derrotas, acumulando veintiún goles y encajando once. Es decir, mantiene un índice de victorias del 63%, ligeramente por encima del 61% de Valverde, pero a la vez marca menos por partido, apenas 1,9 goles, y encaja poquísimo menos, 1 gol por partido frente al 1,1 del txingurri. Es decir, la mejora, si la hay, es mínima teniendo en cuenta que a Valverde le fulminó una remontada del Atlético y que el equipo sigue desmontándose en los tramos finales de los partidos por lo que es una evidencia decir que cincuenta días después del relevo al Barcelona sigue sin alcanzarle en las grandes citas.