Setién: “No sé nada de Loren y no son temas míos”

En la previa del partido ante el Getafe, el entrenador del Barcelona repasó todos los temas de la actualidad azulgrana.

Quique Setién atendió a los medios de comunicación desplazados a la ciudad deportiva azulgrana, horas antes de medirse frente al , en uno de los duelos más importantes de la jornada de . Y, entre tantas declaraciones, le puso más paños fríos a la posible llegada de Loren. "No sé nada de Loren. Si Rubi ha dicho que no sale, será así. No son temas míos y no tengo nada que decir", afirmó el entrenador.

Rubi confirma la oferta del Barça por Loren, pero cierra la puerta

Además, tocó otros temas de actualidad.

Sobre la falta de jugadores: “Yo lo que he hecho toda mi vida ha sido adaptarme a lo que tengo. La lesión de Dembele nos tocó mucho y nos pone en una situación de riesgo. Pero siempre le vamos a encontrar un plan, una solución y el camino”.

Su relación con Bordalás: "Es un tema que tengo olvidado y no voy a hablar de ello".

Su rival, el Getafe: "Son dos estilos diferentes. Lo importante es que tu plan y tus formas superen a las del rival. Tenemos claro a lo que jugamos y ellos también".

El estado físico de Messi: "Él tiene la experiencia suficiente para saber lo que puede o lo que no. Si está en el campo es porque puede. No hay ningún problema”.

La convocatoria de Rey Manaj: "Es un futbolista que nos puede ayudar. Ante la posibilidad de que a algún jugador de arriba le pasase algo, tenemos un recambio".

El presente de Umtiti: “Es un futbolista extraordinario y su rendimiento es bueno. Está claro que todos pueden cometer un error puntual, pero Umtiti hizo muchísimas cosas bien y estamos encantados”.

La definición de LaLiga: “Somos igual de favoritos que el Madrid. Nos sacan tres puntos de ventaja, pero tenemos un partido en el Bernabéu”.

De Jong: “No tiene techo. No sé hasta dónde puede llegar… Esperamos que siga mejorando”.