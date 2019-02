Sergio Ramos tuvo que rectificar su explicación sobre su amarilla ante el Ajax

Fue amonestado en el minuto 89 y no estará en la vuelta por los octavos de final de la Champions League.

Cuando faltaba apenas un minuto para cumplir el tiempo reglamentario entre el Ajax y el Real Madrid, Sergio Ramos recibió una tarjeta amarilla por una falta contra Dollberg. ¿La consecuencia? No podrá jugar el partido revancha contra el conjunto holandés, en el Santiago Bernabéu.

Posteriormente, en zona mixta ante los micrófonos de las radios, el capitán blanco explicaría la acción de la amonestación: "Ha sido un lance del juego. Quizás no lo he pensado mucho. Me pierdo la vuelta y confiamos que el equipo resuelva el partido. Sinceramente, no lo he pensado mucho".

Sin embargo, antes el jugador dejó ver que sí había pensado en esta circunstancia: "Bueno, sí, para que te voy a engañar. La verdad que viendo el resultado es algo que tenía presente. No es subestimar al rival pero a veces toca tomar decisiones y lo he decidido así".

Tras el encuentro, publicó a través de sus Redes Sociales un mensaje para clarificar que no había forzado la tarjeta. Una explicación más que oportuna cuando el Real Madrid ya fue sancionado precisamente en Ámsterdam años atrás porque UEFA entendió que había una premeditación en forzar amonestaciones y, en consuencia, sanciones.

Quiero dejar claro que me duele más que a nadie, que no he forzado la tarjeta, como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior partido de @ChampionsLeague, y que apoyaré desde la grada como un hincha más con la ilusión de poder estar en cuartos.#HalaMadrid https://t.co/zL0Heok5Vp — Sergio Ramos (@SergioRamos) 13 de febrero de 2019

¿Cuál fue el último partido correspondiente a la Champions League que se perdió el capitán? Fue el 11 de abril de 2018: Real Madrid 1-3 Juventus.