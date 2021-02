Sergio Ramos tras su operación: "No quedaba otra que pasar por el quirófano"

El capitán del Madrid ha dejado un mensaje en sus redes sociales en el que dice intenterá volver cuanto antes para ayudar al equipo.

En un Madrid en horas bajas cualquier contratiempo suena a terremoto. Y así cayó la lesión de Sergio Ramos, que además ha tenido que pasar por el quirófano. Una vez operado de su rodilla, Ramos ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a través de sus redes sociales mostrando su intención de volver "cuanto antes" para ayudar a su equipo, porque "queda mucha temporada por delante".

"Me ha tocado pasar por el quirófano, a nadie le gusta pasar por esta situación, pero gracias a Dios ha salido todo fenomenal. Era recomendación médica y no me quedaba otra. Estoy muy contento de cómo ha salido todo e intentaré volver cuanto antes para ayudar al equipo porque queda mucha temporada por delante". Ese es el mensaje que ha mandado Ramos.

El central ha pasado por el quirófano para tratarse del menisco de su rodilla izquierda, y el proceso de recuperación se estima que alargue unas seis semanas, por lo que el capitán blanco se perdería, entre otros partidos, la eliminatoria de octavos de final de Champions League contra el Atalanta. También se perdería el derbi contra el Atlético que se jugará el próximo 7 de marzo en el Wanda Metropolitano.

De momento el Real Madrid reaccionó bien ante la baja de su capitán, imponiéndose en Huesca 1-2 con dos goles del otro bastión de la defensa blanca, Raphael Varane.