Sergio Ramos: "No voy a entrar en el juego de hablar de Mourinho"

El capitán sólo se centra en la final del Mundial de Clubes ante Al-Ain.

Sergio Ramos ha comparecido este viernes en rueda de prensa para analizar cómo afronta el Real Madrid la final del Mundial de Clubes 2018 en la que se medirá Al Ain y el capitán busca su título número 20.

“El currículum está presente y hasta el día que acabemos en este. Tenemos una nueva oportunidad de reivindicarnos. No hay ningún club que haya ganado tres consecutivamente. Ahora encaramos esta final con la máxima ilusión, y con ganas de conseguir este trofeo antes de las vacaciones”, comentó.

Los comentarios de Cristiano Ronaldo: “Al final es una manera no lo hemos escuchado en ningún momento hablar del Real Madrid. Tendría que aclararlo él .En este tiempo ha visto nuestro vestuario y ha sido una clave para ganar tantos títulos. Me alegro de que le vaya bien, porque además no tiene repercusión directa con nuestra liga, así que le deseamos lo mejor”.

La situación de Isco: “Ahora Isco sigue siendo un jugador más de la plantilla. Todos los entrenadores han recalcado que la competencia es tan alta que Ceballos, por ejemplo, no jugaba nada y ahora sí. Es una tarea fácil decidir. Cuando es un jugador que ha dado tanto, se le esperan muchas cosas, y detalles marcan esas decisiones, depende de todo. A lo largo de nuestra etapa, nos tocó vivir momentos buenos y peores. Es imposible no ver al jugador sonreír, porque todos queremos jugar”

La vuelta de Mourinho: “No soy nadie para decidir quién viene y quién no como entrenador. ¿Crees que los capitanes decidimos qué entrenador pasa por aquí? Seguís hablando de Mou, y hace cinco años que se fue y nosotros hemos seguido ganando. A vosotros os da mucho a nivel de marketing. Hay que tenerle un respeto al entrenador que está. En este caso, a Solari. Que mañana tenemos una final. No voy a entrar en ese juego”.

La eliminación de River: “Todo el mundo daba por favorito a River, y al final te das cuenta que hoy no ganas a nadie con el escudo. El físico, la intensidad y el ritmo prevalecen. Se vio en el Al Ain, al que venimos estudiándolo estos días. En el fútbol tienes que tratar a todo el mundo con mucho respeto, y mañana saldremos con mentalidad de hacer un partido muy muy serio, con la importancia que tiene este título”.

El artículo sigue a continuación

El ambiente en las gradas y el Al Ain como local: “Es complicado contestar, porque aunque seamos los visitantes, los Emiratos siempre nos ha tratado de maravilla. Lo notamos. Mañana tienen al equipo más fuerte de los Emiratos. Me impresionó mucho la Mezquita y mucha gente allí me comentaba que por primera vez querían que perdiera el Real Madrid. Ojalá puedan estar divididos y nos den cariño”.

El perfil de entrenador del Real Madrid: “Al final es lo mismo de siempre. Cuando hablé de entrenadores y del respeto, no fue definido al fútbol, sino en la vida en general. Cuando uno llega, te tienes que ganar el respeto. Nadie llega a una clase y dice que es el mejor profesor. Nosotros hemos tenido muchos entrenadores, y nadie se niega nunca a hacer nada, de sacrificarnos… Pero el Real Madrid ha tenido de todo, y hubo ciclos, pero no podemos estar dándole la vuelta a lo mismo toda la vida. A mí me da igual. Yo soy el primero y el que mete el pie en el fango”.

Su hitorial de títulos: “Es así. El recuento está bastante real. Mañana puede ser mi título 20, con la selección serían 23, y es un número que cuando empiezas a jugar no te lo imaginas. En el fútbol no hay tiempo para disfrutar. Pero gracias a vuestro trabajo podemos chequearlo. Es un objetivo personal. Ojalá pueda entrar en la historia como el jugador con más títulos. Vamos por buen camino. Mañana tengo otra oportunidad de acercarme a Gento. Nunca me cansé de luchar y de ganar”.