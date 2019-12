Sergio Ramos estalla tras el Clásico: "A ver si cuando hagamos un penalti, no lo miran en el VAR"

El capitán del Real Madrid reclamó que Hernández Hernández debió pitar penalti en dos acciones sobre Varane.

Sergio Ramos no lo dudó a la hora de cargar contra el árbitro Hernández Hernández por no haber pitado dos penaltis favorables al por sendas faltas sobre Raphael Varane en la primera parte del Clásico ante el en el Camp Nou.

Todas las polémicas arbitrales del Clásico

"Se ve bastante claro que son dos penaltis. Ya nos tocará a nosotros que, cuando hagamos un penalti, lo mismo no lo mira..." , aseguró el capitán merengue en declaraciones a Movistar tras el partido.

Sergio Ramos: "Se ve bastante claro que son dos penaltis. Ya nos tocará a nosotros que, cuando hagamos un penalti, lo mismo no lo mira..." #ElClásico pic.twitter.com/Ng8OhLGdx3 — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) December 18, 2019

El de Camas se mostró satisfecho con la imagen de su equipo pero no con el resultado: "Cuando no se gana no te puedes ir contento. Hoy se ha visto un Real Madrid muy serio, muy comprometido. Atravesamos una gran dinámica. La pena es que termina el año. Ojalá sigamos manteniendo este nivel tras las vacaciones"