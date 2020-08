Sergio Conceicao: "El escenerario de Matheus Uribe y Luis Díaz no es bueno"

Así lo comentó el propio director técnico de Porto, Sergio Conceicao, quien se refirió a los colombianos de cara a la final ante de Copa contra Benfica.

De cara a la final de la Copa de ante , los jugadores colombianos de Porto, Matheus Uribe y Luis Díaz, están lesionados y el entrenador de los Dragones, Sergio Conceicao, no parece muy optimista.

En conferencia de prensa, el técnico comentó: "Todavía no hablé con el cuerpo médico, hoy trabjaron ambos de forma diferente. Cada hora es importante, esperemos hasta que esté cerca el juego para ver si están disponibles o no. El escenario no es bueno, pero tampoco es deprimente".

Y agregó: "Si no se recuperan, habrá otros listos para jugar que también quieran ganar. Serán jugadores con características diferentes, pero estoy aquí y me pagan para encontrar soluciones".

En la última fecha de la Liga frente a Sporting Braga, Uribe sufrió una lesión en su muslo izquierdo, mientras que Díaz tuvo un esguince en su rodilla izquierda.

El compromismo ante el clásico rival será este sábado a las 2:45 p.m. hora de en el Estadio EFAPEL de Coimbra, donde Porto buscará el doblete luego de quedarse con el título de la .

Mientras tanto, el club azul publicó un video previo con todo el recorrido a lo largo de la competencia en la cual ambos colombianos fueron importantes.