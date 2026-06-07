Sergiño Dest sueña en voz alta e incluso aspira a ganar el Mundial: «Que nos subestimen»

Sergiño Dest cree que Estados Unidos puede sorprender en el próximo Mundial. El defensa del PSV considera que se subestima a su país y no descarta ganar el título, según declaró a De Telegraaf.

Como anfitrión, Estados Unidos integra el Grupo D junto a Paraguay, Australia y Turquía. Dest espera con ansias la fase de grupos y confía en sorprender en el torneo.

«Tengo muchas ganas de que llegue nuestro primer partido de la fase de grupos en Los Ángeles. Estamos en un grupo con Paraguay, Australia y Turquía. Por lo que respecta al ranking de la FIFA, tengo entendido que es el segundo grupo más difícil del torneo. Espero que podamos sorprender a todo el mundo», afirma Dest.

Exjugador de Ajax, Barcelona y Milan, no entiende las bajas expectativas y cree que su país es subestimado.

«Como país anfitrión, queremos demostrar lo que valemos. No me sorprendería que nos subestimaran, pero quizá sea mejor así: que nos subestimen», afirma Dest, convencido de que su equipo puede aprovechar la ventaja de jugar en casa.

«No tenemos la mejor selección del mundo, pero con nuestra fuerza de voluntad y trabajo en equipo podemos llegar lejos. Jugar en casa nos impulsa y refleja la mentalidad estadounidense: creer que todo es posible», añade.

Lo dice en serio: «Con todo quiero decir realmente todo, incluso ganar el torneo. No tenemos un objetivo mínimo, vamos a por lo más alto. Esa es la mentalidad estadounidense», concluye el jugador del PSV.

Estados Unidos debutará el 13 de junio a las 3:00 de la madrugada frente a Paraguay.