Serdar Gözübüyük toma una decisión muy firme al día siguiente del partido entre el NEC y el Feyenoord

Serdar Gözübüyük ha desactivado su cuenta de Instagram un día después del polémico NEC-Feyenoord (1-1). El domingo, el árbitro fue criticado por no expulsar a Philippe Sandler tras una falta sobre Ayase Ueda; inicialmente mostró amarilla tras consulta del VAR.

Todo giró en torno a una falta de Philippe Sandler sobre Ayase Ueda, que se había escapado. Gözübüyükt no mostró tarjeta en un principio, pero tras la intervención del VAR acabó sacando una amarilla; muchos esperaban la roja.

Robin van Persie ya se había quejado durante el partido al cuarto árbitro: «¡¿Qué hace?! ¡¿No es un jugador que se ha escapado?! ¡Increíble!».

Tras el partido, Anel Ahmedhodzic, que no jugó, mostró su frustración en Instagram: «Increíble... Con el VAR y aún así tomar la decisión equivocada. ¿En qué mundo esto no es tarjeta roja?».

Varios compañeros del Feyenoord también protestaron en redes: Givairo Read, Jordan Lotomba, Gonçalo Borges, Thijs Kraaijeveld, Shaqueel van Persie, Tsuyoshi Watanabe y Luciano Valente.

Valente fue el más crítico: «Por lo que he visto, es una vergüenza. Es muy grave. Hemos vivido momentos así esta temporada y a veces nos lo buscamos, pero esto no tiene que ver con nosotros. Es tarjeta roja y punto. Si el NEC se queda con diez, el partido cambia».

Gözübüyük explicó en el campo que Ueda se había adelantado demasiado con el balón hacia el portero Gonzalo Crettaz, por lo que no se pudo considerar ocasión clara de gol.

Un día después, Gözübüyük ocultó su cuenta de Instagram.