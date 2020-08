El sueño de Selección de Emiliano Martínez: "Si le puedo pelear a Cech, Leno y Ospina, le puedo pelear a cualquiera"

Luego de ganarse el puesto en Arsenal y levantar la FA Cup, el arquero quiere ponerse el buzo de la Albiceleste. "Necesito seguir jugando", reconoció.

Desde hace casi 10 años que Emiliano Martínez espera su chance para lucirse en . Tal vez cuando volvió de su último préstamo de Redaing, a mediados de 2019, pensó que esta sí podía ser su temporada. Que la suerte, esta vez, sí le sonreiría. Y aunque la pandemia por COVID-19 opacó en un principio su sueño, la lesión de Bernd Leno le abrió la puerta para que en el reinicio de la Premier League se ganara el lugar bajo los tres palos: figura en los últimos partidos, no solo consiguió el puesto por el que tanto esperó, sino que además fue parte esencial en la consagración en la ante . Pero Dibu, como lo apodó Pepe Santoro en su breve paso por Independiente, no se conforma y, ahora, pide pista en la Selección argentina.

"Yo me fui a Europa no solo para triunfar allá, sino para llegar a la mayor. Es algo que se lo prometí a mi familia y no voy a parar hasta conseguirlo. Sé que es difícil porque hay grandes arqueros, pero yo confío en mis cualidades y sé que puedo llegar", expresó Martínez en Fox Sports. "Le peleé a Cech, Ospina y a Leno, le puedo pelear a cualquiera. Yo soy así", agregó.

Sin embargo, reconoció que lo que más necesita es la continuidad que, hasta ahora, no pudo tener en los Gunners: "No hablé con el entrenador ni con el club, pero yo necesito seguir jugando. Mi idea es jugar, seguir creciendo y no estancarme. Puedo jugar Premier y diferentes competiciones y espero seguir jugando los mayores partidos posibles". "Hasta esta temporada jugué 23 partidos y desde que se lesionó Leno contra el jugué 12 y gané nueve. Fue algo muy positivo, que obviamente no podría pedir algo mejor", analizó en diálogo con CNN.

En , no está identificado con ningún equipo en particular, pero se sabe que es hincha del Rojo, el club donde realizó casi todas las inferiores. "Es difícil en este momento pensar en el regreso porque estoy en ascenso en mi carrera, estoy en mi mejor momento. Yo quiero llegar allá cuando esté en un gran nivel, a los 34 o 35 años, y que solo me tenga que poner la camiseta. Quiero competir y venir a hacerlo bien. Por eso hoy en día no te lo puedo garantizar", manifestó.