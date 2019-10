Selección Colombia : Cómo llegan los convocados de Queiroz a los amistosos ante Chile y Argelia

Con goles, asistencias y buen nivel llega la mayoría de los 24 llamados por el DT para los partidos de la Fecha FIFA de octubre.

La Selección Colombia continúa con el proceso de preparación para afrontar 2020 y la Eliminatoria Sudamericana rumbo a 2022. De a mano de Carlos Queiroz el cuadro cafetero se pone a punto y en esta fecha FIFA de octubre se medirá ante y .

La presentación en Copa América de 2019 y los últimos amistosos han dejado muy buenas bases e ilusión sobre lo que puede hacer el equipo cafetero en el futuro. Sin embargo, el equipo todavía puede dar más y es por ello que el Míster quiere probar variantes para cuando llegue la competencia oficial.

Tras jugar con sus respectivos equipos este fin de semana, los 24 convocados por Queiroz se irán sumando a la concentración nacional en tierras europeas. El duelo ante Chile se disputará en Alicante, , el sábado 12 de octubre y después el equipo viajará a para medirse con Argelia en .

En Goal repasamos cómo llegan los jugadores a la Selección para los amistosos.

ARQUEROS

DAVID OSPINA: El número 1 de la Tricolor llega a los amistosos con solo 180 minutos en toda la temporada. El buen momento de Meret lo ha relegado al banco, pero él demuestra sus aptitudes cuando tiene chance de jugar.

CAMILO VARGAS: Uno de los grandes ausentes de la pasada convocatoria. Su gran momento en no fue olvidado por Queiroz esta vez. En la temporada lleva más de mil minutos y ha sido figura en todos los partidos del . El fin de semana jugó los 90 minutos en el empate 2-2 con Tijuana.

ALDAIR QUINTANA: Alterna el arco en con José Cuadrado. Ha disputado cinco partidos en el segundo semestre (4 de Liga y 1 de Copa). No jugó en la derrota del Verde en casa 0-1 ante Junior.

EDER CHAUX: Figura de Patriotas, ha sido titular en casi todos los compromisos del equipo de Tunja en el campeonato local. Ha sacado su arco invicto en cuatro oportunidades. No fue tenido en cuenta para el duelo con .

DEFENSAS

YERRY MINA: Tuvo tenido un inicio de temporada brillante, dejó atrás las lesiones y se ha consolidado en la titular del . Sin embargo, en las últimas fechas no la ha pasado nada bien debido a una mala racha de los Toffees. El fin de semana jugó los noventa minutos, en la derrota contra en Premier League.

DAVINSON SÁNCHEZ: El de Caloto también tuvo un inicio de campaña brutal siendo titular con las primeras cuatro jornadas de la Premier League. Sin embargo, tras su molestia de tobillo, con la que llegó tras la gira por con la Tricolor, ha sido enviado al banco.

JOHN LUCUMÍ: Titular y de buenas presentaciones con el , tanto en la Liga de como en , donde incluso fue elegido dentro del XI ideal de la pasada jornada. El fin de semana jugó los 90 minutos 2-1 sobre Mouscron.

ÓSCAR MURILLO: Volvió a la Selección desde la última convocatoria gracias a su gran nivel en . En lo que va del segundo semestre ha disputado casi mil minutos en 12 encuentros. Tuvo descanso este fin de semana.

STEFAN MEDINA: Al igual que Murillo ha disputado todos los partidos de la temporada con , aunque lo ha hecho de central y no en la banda como lo usa Queiroz. El fin de semana jugó los 90' en la derrota 2-1 en casa de .

LUIS OREJUELA: Se ha consolidado en la banda diestra del Cruzeiro. El fin de semana jugó los 90 minutos en el empate con Inter de Porto Alegre.

WILLIAM TESILLO: El ex Santa Fe sigue consolidado en León, donde hace las veces de central y lateral. Ha disputado casi mil minutos en lo que va de la temporada. El domingo estuvo los 90 minutos como segundo zaguero en el empate 1-1 con Atlas de Vargas.

JOHAN MOJICA: El lateral vallecaucano regresa a la Selección, ausente desde el pasado Mundial, tras superar una dura lesión de rodilla. Es habitual titular en el y este fin de semana estuvo lo 90' en la victoria sobre el .

VOLANTES

WILMAR BARRIOS: Figura y titular indiscutido en la medular del Zenit, es uno de los colombianos con mayor cantidad de minutos en lo que va de la temporada: más de 1100 en 18 partidos, incluyendo Champions y . El domingo jugó 90' en la derrota 1-0 en casa del Lokomotiv.

MATEUS URIBE: Firme en la titular del Porto en todas las competiciones. En poco tiempo se convirtió en el motor del Dragón. Ha disputado todos los partidos desde el vamos y suma 700 minutos en ocho encuentros. Su club no tuvo acción este fin de semana.

JUAN CUADRADO: Uno de los más experimentados de esta Selección, que viene de menos a más esta temporada en su club. Inició en el banco pero supo aprovechar las lesiones y se ha convertido en pieza clave de Sarri en la gracias a su versatilidad. Ha sido figura en todos los partidos que ha jugado, hasta en la Champions League. El fin de semana fue titular como lateral en la victoria sobre .

JEFFERSON LERMA : A pesar del momento irregular del Bournemouth, viene haciendo buenos partidos en la medular de su equipo; suele ser titular y gracias a su entrega en el campo se ha ganado a la hinchada en el bolsillo. Fue titular en la derrota de su equipo 1-0 ante en la Premier League.

LUIS DÍAZ: Otro que está pasando un muy buen momento. Porto apostó por su talento y no ha defraudado, sus gambetas ya sacan aplausos de la grada del Do Dragao. Aparte ya suma dos goles y dos asistencias en doce encuentros. Su equipo no jugó.

YAIRO MORENO: La gran novedad de la convocatoria pasada y no defraudó, por el contrario dejó una imagen positiva con la Tricolor. Es titular en el León, pero allí oficia como lateral izquierdo, desplazando a Tesillo a la zaga central. El fin de semana jugó 60' en el empate con Atlas.

ANDRÉS IBARGÜEN: El palo de la lista de Queiroz. Pocos lo tenían en cuenta para la Tricolor, pero ha sido uno de los jugadores que el míster esperaba ver con la Tricolor puesta. Tiene momentos buenos en América de México. Este fin de semana jugó 69 minutos en la derrota con goleada 5-2 contra .

DELANTEROS

DUVÁN ZAPATA: Fue el mejor delantero cafetero de la temporada pasada y esta ya ha empezado a revalidar esta condición. Ya suma siete goles en la campaña y está peleando el Capocannoniere en la . Llega on fire a la Selección, el fin de semana se reportó con un tanto en el triunfo de 3-1 sobre Lecce. A mitad de semana también dijo presente en Champions.

LUIS MURIEL: Llegó a Atalanta tras no lograr consolidarse en el y . Su nivel tiene ilusionada a la hinchada de Bérgamo. Suma tres goles en los 220 minutos que ha disputado en la temporada. No suele ser titular. El domingo ingresó por Duván en el 60' ante Lecce.

ROGER MARTÍNEZ: El de más altibajos esta temporada, sobre todo en lo disciplinario, pues ha dado mucho de qué hablar estas últimas semanas por su comportamiento en el América de México. El fin de semana se hizo echar infantilmente en la goleada 2-5 del Cruz Azul al América.

ALFREDO MORELOS: Es el mejor delantero cafetero del momento. Llega a la Selección con 14 goles (5 en Liga de y 9 en Europa League). Este fin de semana no fue tenido en cuenta por Gerard para la goleada 5-0 sobre el .