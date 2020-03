Selección chilena: Alexis Sánchez, Castillo y Aránguiz, los "beneficiados" con la postergación de la Copa América para 2021

Con la postergación del torneo de selecciones, a disputarse en Argentina y Colombia, los futbolistas tendrán chances de recuperarse o ganar terreno.

El coronavirus trastocó los planes del fútbol mundial y en Sudamérica el panorama incluyó la postergación de la Copa América 2020 hasta 2021. De este modo, la Selección chilena no verá acción hasta, al menos, seis meses, cuando eventualmente se reactive el inicio de las Eliminatorias rumbo a 2022.

Esto debido a que el calendario oficial de La Roja marca en septiembre los duelos por la segunda doble fecha FIFA: ante Perú como local y frente a como visita. Así, la inactividad del combinado nacional rondará un año, ya que su último partido fue ante Guinea el pasado 15 de octubre.

Mientras que el certamen de selecciones, a disputarse en y , se realizará ahora entre el 11 de junio y el 11 de julio del próximo año. Pese a este escenario, Reinaldo Rueda consideró correcta la decisión de la Conmebol.

“Es coherente con el objetivo inicial con la que se programó la Copa, como era el de igualar el calendario de Europa con la , y más nosotros teniendo el año pasado (...) Pienso que vamos a depender de cómo va la propagación del virus en Sudamérica, cuándo se van a poder terminar las ligas, cuándo vamos a poder retomar el camino de las clasificatorias”, expuso.

“Es saludable por el bien de los actores del fútbol. Esto va a trasladarse para 2021 y justo otra decisión que hay que tomar es la fecha de la clasificatoria de junio de 2021. Todo pasa por los calendarios”, cerró el caleño.

Si bien la situación es similar a la que viven las demás selecciones, hay tres jugadores que resultarán "beneficiados" con dicha postergación. Son los casos de Alexis Sánchez, Nicolás Castillo y Pablo Aránguiz.

ALEXIS SÁNCHEZ

Alexis Sánchez fue uno de los tantos futbolistas perjudicados con la pandemia del coronavirus. El atacante chileno poco a poco comenzaba a entrar en la consideración de Antonio Conte para comandar la ofensiva del ; sin embargo, el Covid-19 truncó su alza futbolística.

Y es que fue uno de los países golpeados con mayor fuerza con la propagación de la enfermedad. Por lo mismo, el cuadro lombardo se vio obligado a adoptar una serie de medidas y enviar a los futbolistas a sus hogares tras la confirmación de la postergación de la .

De momento, el máximo goleador de La Roja se encuentra definiendo su futuro puesto que finaliza su cesión en el conjunto italiano en el mes de junio. Con esto, el formado en no tiene claro si terminará la temporada defendiendo a los Nerazzurri o tendrá que regresar a Old Trafford, como lo estipula su contrato, para ponerse nuevamente bajo las órdenes de Ole Gunnar Solskjaer en . Así, este aplazamiento le servirá al ex para ganar ritmo de competencia, sumar minutos y adquirir más protagonismo en el club en el que finalmente continúe.

Cabe recordar que este curso solo ha disputado 15 encuentros, considerando todas las competencias, y solo marcó un gol (ante ). En solo dos compromisos del Calcio comenzó desde el arranque, registrando apenas 199 minutos.

NICOLÁS CASTILLO

Nicolás Castillo se encuentra en rehabilitación tras la trombosis que sufrió a mediados de febrero. Luego de ser operado al tendón del recto femoral, el pasado 29 de enero, el formado en debió permanecer hospitalizado en el Distrito Federal para continuar desde ahí su recuperación.

Al respecto, el entrenador del América, Miguel “Piojo” Herrera, sostuvo que el exPumas estará cerca de un año fuera de las canchas. Esto debido a que tendrá meses con ayuda de las terapias y medicamentos para una óptima recuperación física, de peso y musculatura, los cuales se vieron severamente afectados. Esto supone que podría volver a retomar su vida normal antes que arranque la competencia. De esa forma, podría optar a una plaza en las nóminas del DT cafetero.

PABLO ARÁNGUIZ

El inicio de Campeonato Nacional que tuvo Pablo Aránguiz dejó distintas sensaciones en una Universidad de que comenzaba el alza. El volante de 22 años registra cuatro goles y dos asistencias al cabo de sus primeros cinco partidos con la escuadra de Hernán Caputto.

De hecho, esas estadísticas no han pasado inadvertidas por otro clubes que lo pretenden para la próxima campaña. Tal es el caso del Atlético Mineiro que comanda Jorge Sampaoli. En los fríos números, Aránguiz es el segundo goleador azul tras Joaquín Larrivey, que lidera el certamen con 5 conquistas. A ellos los sigue Matías Rodríguez, con 3.

En cuanto a pases gol se refiere, nuevamente el rendimiento del mediocampista en ese ítem llama la atención. Pese a no ser el que más aporta, es el segundo asistidor de la tienda laica (2), detrás de Walter Montillo (3) y eso lo eleva como el jugador más determinante frente al arco rival. Un imprescindible para Caputto en la U modelo 2020.

Las buenas actuaciones del extremo (75% de pases precisos) llamaron la atención del entrenador cafetero que lo citó -junto a otros 22 jugadores- para el primer microciclo que realizó en febrero en el Complejo Deportivo Juan Pinto Duran.

De este modo, el jugador, que pertenece al Dallas de la de , podría ganarse la consideración y hacer su debut en el Primer equipo. Cabe recordar que Aránguiz disputó el Preolímpico de Colombia con la Sub 23, en la que compartió el Grupo A con el local, Argentina, Venezuela y .