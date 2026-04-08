Seis canteranos del Ajax sueñan con la Premier League: «Aún me queda mucho por hacer»

Azor Matusiwa (27) aspira a ascender a la Premier League con el Ipswich Town. En una extensa entrevista con Voetbalzone, el mediocampista holandés expresó su deseo de aparecer la próxima temporada en su programa favorito, Match of the Day.

Nacido en Hilversum, se ha convertido en una pieza clave en el centro del campo de los Tractor Boys. Esta temporada ya suma 3.370 minutos en 39 partidos oficiales. «Pero aún no he terminado. La fase más importante acaba de empezar».

Rennes

La última vez que hablamos con él, jugaba en el Stade Reims francés. Desde entonces, mucho ha cambiado. «Desde entonces he pasado por dos clubes más. En Reims lo pasé muy bien y luego decidí dar un paso adelante fichando por el Stade Rennes. Allí había muchos problemas de fondo que generaban ruido y afectaban nuestro rendimiento en el campo».

«No había estabilidad, así que busqué un cambio. El Rennes quería retenerme, pero me atrajo el proyecto del Ipswich. Tras hablar con el entrenador Kieran McKenna, lo tuve claro. Me quedaban tres años de contrato, pero facilitaron mi traspaso y se lo agradezco», concluye Matusiwa.

Matusiwa disputó más de cien partidos en la Ligue 1 en cuatro años. «Llega un momento en el que necesitas dar un paso adelante, un nuevo entorno. Para mí era importante que todo encajara: siempre he soñado con Inglaterra, pero el club tenía que irme bien».

«No firmo con el primer equipo que aparece; debía ser atractivo en lo deportivo y en lo económico, y el Ipswich lo es. El club quiere volver a la Premier League y quedarse allí. Ojalá ascendamos este mismo año», afirma Matusiwa.

Aunque los grandes clubes holandeses han buscado un mediocampista defensivo en los últimos años, nunca llegaron ofertas por él. «Al menos mi agente no me dijo nada. Quizás soy demasiado caro».

«Si me hubieran fichado por unos pocos millones, quizá habría sido diferente», añade Matusiwa, quien con sus tres últimos traspasos ya suma 30 millones de euros. «No siento más presión: comparado con otros, no es para tanto».

McKenna

Matusiwa apenas conocía al Ipswich, pero el verano pasado le bastó una charla con McKenna para convencerse. «Me dijo justo lo que necesitaba y, hasta ahora, todo se ha cumplido. Muchos dicen que pasar de la Ligue 1 a la Championship es un paso atrás, pero yo no lo veo tan en blanco y negro. Hablamos de la parte alta de la Championship».

«La Ligue 1 tal vez tenga mejores jugadores, pero Inglaterra es una potencia con afición más apasionada. Jugamos en Segunda, pero los estadios están llenos. Tengo un papel clave en un equipo que lucha por ascender a la Premier. Aquí lo tengo todo», afirma Matusiwa.

El exinternacional juvenil de la selección holandesa nota un gran progreso: «La Championship me va muy bien. Siempre aporté energía y lucha, y con este entrenador he mejorado mucho tácticamente; eso se debe solo a sus cualidades».

«A nivel personal, el entrenador también me ha ayudado mucho desde mi llegada al Ipswich. Llegamos con nuestro bebé y mudarnos a otro país fue duro, pero aquí todo es muy humano. Ahora me toca devolverle algo», añade.

Matusiwa confía en que los aficionados sigan oyendo hablar de McKenna, de solo 39 años, en los próximos años. «Como plantilla, tenemos mucha suerte de contar con un entrenador tan bueno. Espero seguir jugando a sus órdenes durante mucho tiempo, pero el Ipswich no será su última parada».

Por ahora, Matusiwa disfruta cada momento en la Championship. «Es una competición fantástica, en la que todo cambia muy rápido. Cualquier equipo puede ponerte las cosas difíciles. En medio de este caos, intento mantener mis cualidades. Sigo notando en cada partido que me beneficia mi formación en las categorías inferiores del Ajax. Esa base me da tranquilidad con el balón».

«Solo echo de menos algo más de sol en los estadios», dice Matusiwa riendo. «Aunque sé que en otras partes de Inglaterra el tiempo es peor. Estoy muy contento con mi fichaje y con haber seguido mi instinto, y esperamos alcanzar nuestro objetivo en los próximos meses».

El Ipswich, tras 39 partidos, marcha segundo con 72 puntos y lucha por el ascenso. Middlesbrough y Millwall suman lo mismo, pero con dos encuentros más. El líder, Coventry City, ya casi lo tiene con 84.

Partido del día

A principios de marzo marcó su primer gol con el Ipswich en casa ante el Hull City (1-0). «Un momento maravilloso e importante, porque fue contra el quinto clasificado, que entonces era cuarto y nos costó mucho».

«Marcar en el 70’ fue especial: devolví algo a la afición y a mis compañeros por su cálida bienvenida. No suelo anotar, pero este es uno de los más bonitos», afirma Matusiwa con orgullo.

Portman Road se llena con 30 000 aficionados en cada partido en casa y miles más viajan con el equipo. «Tenemos seguidores leales que recorren cientos de kilómetros incluso entre semana. Es genial jugar para ellos y quiero llevarlos conmigo a la Premier League».

De niño, Matusiwa veía cada fin de semana «Match of the Day», el legendario programa de fútbol de la BBC. «En esa época el Manchester United dominaba la liga con jugadores como Carlos Tévez, Wayne Rooney o Cristiano Ronaldo. Por eso, jugar en Old Trafford es una de mis mayores ilusiones».

«Antes de soñar con eso, debemos asegurar el ascenso. Estamos en buena posición, pero en la Championship no hay margen para relajarse. Nuestro grupo lo entiende», afirma el astuto jugador de Holanda Septentrional.

Akpom

En el vestuario del Ipswich, Matusiwa se lleva bien con varios jugadores. «Con mi compañero Cédric Kipré sigo hablando mucho en francés, así que sigo mejorando en ese idioma. Además, tengo buena relación con Chuba Akpom».

«Por supuesto que Chuba y yo hablamos del Ajax cada semana. Él jugó allí recientemente y aún pertenece al club. Hoy ya no es el Ajax que yo conozco...», añade con amabilidad.

Otro nombre destacado en la plantilla del Ipswich es Ashley Young, que ya tiene cuarenta años. «Es un gran jugador, quizá la gente lo subestime a veces. Si ves lo que ha conseguido Ashley... Jugó durante años en ese Manchester United del que acabamos de hablar».

«Me encanta que una superestrella como él siga siendo tan normal. Se pasa el día bromeando con todos. Es especial que Ashley sea mayor que nuestro entrenador: tiene cuarenta años y conserva mucha calidad. No sé si llegaré a eso, sobre todo si sigo en la vorágine de la Championship».

Fuera del campo, Matusiwa disfruta de las largas jornadas en Ipswich y, al llegar a casa, se dedica a su mujer y a su hijo. «Es muy especial ver crecer a mi hijo. Todas las interacciones son preciosas. Él siempre quiere coger el balón con las manos, así que yo le obligo poco a poco a hacerlo con los pies. ¡Pero si después quiere jugar al tenis, también me parece bien!».

Vive cerca del centro de Ipswich. «Es una ciudad estupenda, pero no hay mucho que hacer. La gente es muy amable: si te reconocen, quizá te piden una foto, pero nunca te molestan. Ese gesto de aprecio es agradable y respetuoso».

«Pronto nos mudaremos a una casa algo más grande. En mis días libres, a veces nos escapamos un día y medio a Londres. Esas escapadas siguen siendo divertidas y, en el futuro, recordaremos lo especiales que fueron», concluye Matusiwa.

Carrera internacional

Antes Matusiwa soñaba en voz alta con la selección holandesa; ahora se centra en el fútbol de clubes. «Quiero llegar a la Premier League cuanto antes, idealmente con el Ipswich. Después ya veré qué pasa. Cuando jugaba en Francia pensaba más en la selección».

«Desde que soy padre, eso ha cambiado. Sigo abierto a la idea, pero ya no es mi sueño. En las fechas de partidos internacionales puedo estar con mi familia, algo muy valioso. Esos momentos se pierden si te convocan», reconoce.

En los últimos años, Angola y Congo lo han contactado varias veces para que cambie de selección. «Ahora mismo no me apetece nada. Jugué con la KNVB en categorías juveniles y fue genial, todo estaba bien organizado. Cuando veo lo que pasó en la final de la Copa Africana de Naciones, esa es una de las razones por las que no me veo cambiando de selección. ¡Es ridículo! Por desgracia, simplemente no hay estructura...»

Quizá algún día cambie de opinión, pero ahora solo pienso en el Ipswich y en ascender. Quiero jugar en la Premier League contra los mejores y, así, salir por fin en Match of the Day», concluye con una sonrisa.