Según se informa, la posible retirada de Irán del Mundial podría beneficiar a Italia

Los sueños de Italia de jugar el Mundial podrían revivir: hay rumores de que Irán se retiraría por problemas políticos con Estados Unidos, y se baraja organizar un minitorneo entre países eliminados.

Aunque Italia quedó fuera tras perder con Bosnia y Herzegovina en la repesca europea, los Azzurri tendrían una última oportunidad.

La postura de Irán sobre su participación en el torneo de verano aún es incierta, pese a las garantías del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de que el equipo asiático disputará el Grupo G junto a Egipto, Bélgica y Nueva Zelanda.

De confirmarse la retirada, la FIFA podría organizar un minitorneo entre países eliminados, lo que daría a Italia una segunda oportunidad. Por ahora, Irán debutaría el 16 de junio ante Nueva Zelanda, luego enfrentaría a Bélgica en California y a Egipto en el Lumen Field de Seattle.

Sería la primera repesca continental.

La negativa de la FIFA a cambiar la sede de los partidos fuera de Estados Unidos podría forzar su retirada, dejando a la entidad en una situación incómoda a pocas semanas del inicio.

Según The Athletic, se baraja una repesca continental excepcional si Irán renuncia.

Esta eliminatoria incluiría a dos selecciones de Asia y dos de Europa que no se clasificaron.

Gracias a su ranking, Italia sería candidata casi segura a uno de los dos cupos europeos si se confirma la retirada de Irán.

Italia perdió contra Bosnia y Herzegovina y se quedó fuera del Mundial por tercera vez consecutiva tras 2018 y 2022. La debacle costó el cargo a Gennaro Gattuso y al presidente de la Federación Italiana.

La selección de Emiratos Árabes Unidos podría entrar en esa repesca, pues Irak, su verdugo en la eliminatoria, avanzó hasta la fase final de la repesca intercontinental.

La FIFA reitera que espera que el torneo se desarrolle según el calendario previsto.