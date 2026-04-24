Según «De Telegraaf», se conoce la razón exacta por la que Dennis te Kloese deja de repente el Feyenoord

Marcel van der Kraan, jefe de la redacción deportiva de De Telegraaf, explicó en el pódcast Kick-off por qué Dennis te Kloese deja sus cargos de director general y técnico del Feyenoord.

El jueves por la tarde se anunció de forma repentina su salida. Te Kloese fichará por el CF Monterrey de México, país donde ya trabajó.

«Ha sacado sus propias conclusiones. Creo que esto viene sobre todo del propio Dennis», explica Van der Kraan en el pódcast.

«Hay varias razones para su salida este verano. Ha hecho su trabajo con aciertos y errores, y también ha vivido situaciones personales», añade.

«Creo que eso ha sido la gota que colmó el vaso: las amenazas (de los aficionados del Feyenoord, nota del editor) y el hecho de que haya tenido que llevar seguridad durante un tiempo».

«Ha habido uno o dos partidos que no pudo asistir por el riesgo. Tiene familia e vive en la zona; eso pesó», concluye.

Van der Kraan ya sabe quién ocupará el cargo de director técnico en De Kuip: «Llegará Kees van Wonderen; aún debe dar su visto bueno, pero ya puedes apuntarlo».