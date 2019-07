Seguidores del Querétaro amenazaron de muerte al representante de Camilo Sanvezzo

Lucas Teixeira reveló que un par de tipos lo encararon en el baño de un restaurant en dicha ciudad.

Camilo Sanvezzo es probablemente uno de los máximos ídolos en la historia del , motivo por el cual la afición no tomó de la mejor manera la salida del delantero brasileño.

“Comiendo una pizza en un restaurante de Querétaro, en el baño dos tipos se me acercaron, me empujaron y me empezaron a amenazar, que me iban a matar porque iba a sacar a Sanvezzo del equipo”, mencionó Lucas Teixeira, representante del jugador, a W Deportes.

El apoderado de Sanvezzo dijo sentir miedo por la situación, pues reconoció que cuando las amenazas son en persona ya toman otro tono.

“Lo que pasa en redes sociales en cuanto a los mensajes es normal, pero lo que pasó en el restaurante si me preocupó”, sentenció.