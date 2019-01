Sebastien Haller enciende la Bundesliga y sueña con un llamado de Francia

El atacante del Eintracht Frankfurt hace méritos para recibir la oportunidad con Les Bleus.

Sebastien Haller, estrella del Eintracht Frankfurt, aún no ha debutado en la selección francesa, pero espera que sus impresionantes actuaciones en la Bundesliga de esta temporada hagan que Didier Deschamps tome nota.

El jugador de 24 años ha marcado nueve goles en 17 partidos de la liga alemana, los mismos que acumuló durante la totalidad de la campaña anterior, además de que lidera la Bundesliga en asistencias con ocho.

Su impresionante forma ayudó al Frankfurt a ser sexto en la tabla al llegar a la mitad de la temporada, sólo cuatro puntos por detrás del cuarto clasificado RB Leipzig en la pelea por entrar a la Champions League.

Y si bien Haller admite que lucha por recibir la llamada del entrenador de Francia, Didier Deschamps, esto no afectará su atención a dar el máximo para el Frankfurt incluso si es ignorado por su selección nacional.

"Si algún día soy llamado [con Francia], perfecto. Si no, entonces continuaré como de costumbre", dijo Haller en exclusiva a Goal y DAZN. "Solo puedo hacer mi trabajo, seguir trabajando, seguir anotando. Todo lo demás está fuera de mis manos, porque no soy el entrenador. Pero no siento presión".

Haller se unió a la academia del Auxerre a la edad de 13 años, pero no logró brillar con el primer equipo en sus 50 apariciones en la Ligue 2 francesa entre 2012 y 2017. El delantero cree que sus problemas en Francia se debieron a su ingenuidad juvenil y a no poder estar en sintonía con el cuerpo técnico.

"Era joven y no estaba listo para obtener mi máximo cada fin de semana. También tuve algunos desacuerdos con mi entrenador en Auxerre. Lo mejor era buscar otra cosa", dijo Haller. "Auxerre no quiso cederme a ningún otro club en la segunda división. Pero no quería irme a la tercera división. Eso habría sido un paso atrás".

En lugar de bajar una división en Francia, Haller se mudó al FC Utrecht holandés tras brillar a préstamo durante la segunda mitad de 2015.

Y atribuye gran parte de su desarrollo al entonces entrenador del Utrecht, el holandés Erik ten Hag, a quien elogió por su compromiso con el entrenamiento y la ética de trabajo.

"Fue realmente importante para mi carrera. Quería llevarme a otro nivel desde el principio hasta el final", dijo Haller sobre Ten Hag, quien ahora es el entrenador del gigante holandés Ajax. "Es un entrenador fantástico que ama el fútbol y lo vive todos los días. Hace todo lo posible para tener éxito. A veces estudia a sus oponentes hasta altas horas de la noche".

Haller también tuvo muchos elogios para el ex entrenador de Frankfurt y actual técnico del Bayern Munich, Niko Kovac, mientras observó las diferencias de estilo con el nuevo entrenador del equipo Adolf Hütter.

"A Niko le gusta controlar todo. Es un luchador que otorga gran importancia al físico de su equipo. Puedes ver eso en cada entrenamiento y en cada juego", dijo Haller. "Es diferente con Adi. Es más relajado que Niko. Habla más con los jugadores y prefiere marcar la diferencia con el balón en lugar del estado físico. Ambos son entrenadores sobresalientes que analizan muy bien a sus oponentes".

Haller creció inspirado por uno de los mejores delanteros de Francia y, siendo hijo de madre de Costa de Marfil, también admiró al delantero centro más famoso de la nación africana. Pero el joven talento no está dispuesto a emular a nadie y quiere recorrer su propio camino.

El artículo sigue a continuación

"Thierry Henry fue uno de mis más grandes modelos a seguir en mi infancia. Como medio-marfileño, también me gustaba Didier Drogba, más tarde Zlatan Ibrahimovic", dijo. "Pero quiero escribir mi propia historia y no copiar a nadie.

"No juego al fútbol para ser una estrella. Juego al fútbol porque amo el fútbol", añadió. "Me doy cuenta de que algunos me ven como una estrella cuando marco algunos goles. Esto no es un problema para mí. Pero no es lo que quiero. No debemos olvidar que tenemos la suerte de ser futbolistas".

El Eintracht Frankfurt de Haller se encuentra actualmente en Estados Unidos durante el parón de la Bundesliga, con próximos amistosos programados contra los brasileños Sao Paulo (11 de enero) y Flamengo (13 de enero), antes de reanudar su campaña de la liga contra el Freiburg el 20 de enero.