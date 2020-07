Sebastián Jurado confirma que no desea salir de Cruz Azul

El prometedor portero aseguró que no siente desesperación por no tener actividad.

Aunque se sabía que Jesús Corona sería el titular de , el primer semestre de Sebastián Jurado en la Máquina no fue nada sencillo. El juvenil guardameta no participó en ningún partido, y la pandemia obligó a posponer los , donde todo parecía indicar que sería convocado.

Para este certamen las cosas no serían muy distintas, recordando que Chuy levantó su nivel y fue el mejor jugador Celeste en el concluído Clausura 2020. El exVeracruz dio una entrevista a TUDN, hablando abiertamente sobre su futuro.

"No (sobre salir), estoy con la mira muy puesta en Cruz Azul, Chuy es un extraordinario portero, sigo aprendiendo de él, pero eso no me quita la oportunidad de competir y exigirme, considero que en la etapa que estoy es de exigencia, tengo la ilusión de dar lo mejor, seguir en Selección Mexicana, me visualizo como portero de Cruz Azul, para mí es lo más importante, los minutos vendrán conforme vaya pasando todo este proceso".

Más equipos

"Creo que todo es trabajo, es un factor importante tener minutos, todo es el día a día, estoy tranquilo y seguro en mi trabajo diario, pero bueno, yo me visualizo jugando en Primera División. Estoy muy tranquilo en esa parte", dijo para complementar el portero de 22 años.

La Copa GNP por México parece una oportunidad idónea para comenzar a convencer a Robert Dante Siboldi, pues Cruz Azul contempla realizar muchos cambios en sus alineaciones. Ante Pumas ya participó en 30 minutos.