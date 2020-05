Sebastián Córdova: "Me siento listo para irme a Europa"

El joven mediocampista mexicano asegura que no tiene ofertas, pero considera que tiene todo lo necesario para dar el salto a una liga europea.

Sebastián Córdova es uno de los principales talentos con los que cuenta el América en el torneo Clausura 2020. Y aunque todavía no ha recibido ninguna oferta para dar el salto a Europa, el mediocampista se siente listo para comenzar una aventura en las principales ligas del Viejo Continente.

"Yo ya me siento listo para irme. De momento creo que son puros rumores, pero claro que me gustaría jugar, de esos equipos que suenan me gustaría jugar en Inglaterra, pero el equipo que venga ya veremos cual sería el mejor", dijo el joven talento azulcrema en diálogo con TUDN.

El mediocampista ha sido vinculado con varios clubes, como es el caso del Manchester United. Por ahora solamente son rumores, según afirma el propio futbolista. Sin embargo, reconoce que le gustaría jugar en la Premier League o en otros torneos de alto nivel, como lo son La Liga o la .

"Son puros rumores (las ofertas de Europa por él), no me ha llegado nada a mí. De equipos en los que me gustaría jugar es en , , , pero todo es un proceso y el equipo que venga esperemos cuál es el mejor y para que se dé un buen desarrollo", concluyó Córdova.