Se retira Schweinsteiger, uno de los ogros del Real Madrid

Bastian Schweinsteiger ha anunciado que pondrá punto y final a su carrera como futbolista al término de la temporada. El alemán colgará las botas a los 35 años tras una carrera exitosa donde brilló principalmente en el Bayern de Múnich y en la selección alemana, además de sus dos temporadas en el antes de partir a la para firmar tres campañas en los .

The Time has now come: I would like to thank both, you and my teams @FCBayern, @ManUtd, @ChicagoFire and @DFB_Team and of course @AnaIvanovic and my family for their support!



