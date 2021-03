Se hizo justicia: Santiago Silva, a un paso de ser habilitado luego de la sanción por doping

El experimentado delantero, injustamente suspendido por realizarse un tratamiento de fertilidad, sería indultado y Erviti lo espera en Atlanta.

#DejenJugarAlTanque. El pedido que se hizo viral, que encontró apoyo en futbolistas, entrenadores y dirigentes, además de miles de hinchas de todos los clubes, tendrá éxito en las próximas horas. Santiago Silva, que había sido suspendido hasta 2022 por dar positivo en un control antidoping, sería indultado este jueves por el Tribunal Federal de Apelaciones de la Corte Suprema y, de esta manera, podrá cumplir su deseo de retirarse adentro de una cancha y no por una sanción tan dura como injusta.

Y se habla de injusticia por una razón muy simple: la sustancia prohibida que apareció en el control realizado el 12 de abril de 2019, cuando enfrentó a Newell's cuando aún jugaba en Gimnasia, se debía a un tratamiento de fertilidad. "Estaba tratando de buscar otro hijo y estaba con un tratamiento de fertilidad. Lo hice en enero (del 2019) y no había ningún problema, tenía todos los certificados. Después hubo un problema y se elevó la hormona", comentó hace un tiempo el Tanque.

A los 39 años y ya como jugador de Argentinos Juniors, presentó su apelación y obtuvo una medida cautelar que le permitió seguir jugando, pero llegó el parate por la pandemia y horas antes del regreso de la competencia, el 31 de octubre del 2020, la misma cayó y comenzó a regir la suspensión para el uruguayo.

Su lucha, lejos de terminar, continuó con firmeza. "Yo me voy a retirar cuando tenga ganas, no cuando me lo digan", disparó. Y según Radio La Red, este jueves será el día tan esperado, en el cual la insólita sanción, por el único hecho de haber querido volver a ser padre con un tratamiento de asistencia que en nada le otorga una ventaja deportiva, por fin desaparecerá.

Y cuando esto ocurra, ya tiene un interesado en ficharlo: Atlanta, dirigido por su excompañero en Banfield y Boca, Walter Erviti, ya se comunicó con él para que encabece el camino del Bohemio hacia la Primera División. Porque al Tanque, como debía ser, lo van a dejar jugar.