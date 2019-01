Se estrenará este año un documental-serie sobre la vida de Sergio Ramos

“Estoy emocionado por poder compartir con los aficionados al fútbol cuáles son las claves para ser un atleta profesional y lo que supone la responsabilidad de llevar el brazalete de capitán del Real Madrid y la Selección española, y, al mismo tiempo, llevar una vida normal a nivel personal”. Con estas palabras, a través de las redes sociales, Sergio Ramos anunció que se estrenará este año un documental-serie sobre su vida.

Serán ocho episodios de media hora cara uno, en los que se verá el día a día de la estrella andaluza, tanto a nivel profesional como familiar. Amazon Prime Video estará a cargo de este proyecto: será la segunda producción de esta plataforma con LaLiga y llegará a la pantalla luego del éxito de “Six Dreams”.

Muy feliz por contaros esta noticia. Súper proyecto con @PrimeVideo Estará disponible en exclusiva en Amazon Prime. ¡Ya os iré contando!

Very pleased to bring you this news. New project with #AmazonPrimeVideo

coming soon, exclusively available on Prime Video. Stay tuned! pic.twitter.com/Sc3twKIeTf