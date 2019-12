Se cumplen 10 años de aquel Barcelona irrepetible que ganó el "sextete"

El equipo azulgrana, en 2009, ganó Liga, Copa, Champions, Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes

Nadie jamás en la historia lo consiguió y nadie lo ha podido repetir. Se cumplen diez años del histórico sextete del FC , entonces dirigido por Pep Guardiola, que se ganó la etiqueta de equipo único, irrepetible e inmortal. Y es que el 19 de diciembre de 2009, en el , echó la persiana de una temporada realmente histórica, culminada con la victoria por 2-1 contra . El equipo azulgrana completó un año inolvidable con la consecución de seis títulos: , Liga, , Supercopa de , y por último, también el Mundial de Clubes. Único. Bajo la dirección de Guardiola, el liderazgo de Messi y la presidencia de Joan Laporta, el Barça enamoró al mundo con un equipo que jugaba como los ángeles y coleccionaba título tras título.

Joan Laporta, entonces presidente, tomó la decisión de fichar como entrenador a Guardiola y este entró dispuesto a acabar con algunas "vacas sagradas": decidió que Deco, Ronaldinho y Eto’o, debían irse fuera del club. Esa fue la orden. Pero el camerunés, fundamental en el sextete, fue salvado por la plantilla. Así lo rememoraba el capitán, Carles Puyol: “Los capitanes Xavi, Víctor, Andrés y yo mismo le pedimos a Guardiola que se quedara con Samuel. Y Pep, delante de todos, le dijo: ‘Si no estás a la altura no me fallarás a mí, les fallarás a ellos, y son ellos los que han apostado por ti’”. El grupo se unió, jugó como nunca y acabó siendo una apisonadora en el césped.

El artículo sigue a continuación

El 13 de mayo de 2009, el Barcelona ganaba su primer título. Lo conseguía en Mestalla, estadio del , donde el equipo azulgrana se coronaba rey tras doblegar al Athletic (1-4) después de remontar un 0-1. Más tarde, el Barça conseguía el "doblete" tras coronarse campeón de Liga, cantando el alirón el 16 de mayo de ese mismo año, tras la derrota de su gran rival, el , en el campo del . Después, el 27 de mayo de 2009, el Barça conquistaba el ansiado "triplete", derrotando en el Olímpico de al , con tantos de Samuel Eto'o y Lionel Messi, de cabeza, en un espectacular salto para batir a Van der Sar.

Además, el cuadro catalán se apuntaba la , tras un doble duelo con el Athletic (1-2 y 3-0), también la Supercopa de España, en Mónaco, derrotando al (1-0), con gol de Pedro en la prórroga. Y la guinda del pastel llegaba el 19 de diciembre de 2009, en Abu Dhabi, tras superar al Estudiantes de La Plata argentino por 2-1, también en la prórroga, gracias a un tanto postrero de Messi, con el pecho. Joan Laporta, que consumía su último año como presidente, celebraba el éxito en el palco. "Guardiola es el mejor entrenador del mundo", dijo Laporta, al tiempo que vaticinó "Messi nos da todo y hay que reconocérselo, porque es único". Aquel año, el Barcelona pulverizó todos los registros de la historia y demostró ser, de largo, uno de los mejores equipos de la historia de este deporte.