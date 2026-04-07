¿Se avecina la salida de Wout Weghorst del Ajax? «Un club extranjero de primer nivel se interesa por el delantero de 33 años»

Es muy probable que Wout Weghorst esté viviendo sus últimos meses como jugador del Ajax. Desde hace semanas, se vincula insistentemente al delantero de 33 años con un traspaso dentro del país al FC Twente, pero, según se rumorea, también entra dentro de las posibilidades un fichaje por un club de élite extranjero.

A Weghorst le queda poco para que expire su contrato con el Ajax y no parece probable que se renueve. El experto en fútbol Mike Verweij, de De Telegraaf, dijo recientemente en el podcast Kick-Off que hay muchas posibilidades de que el delantero continúe su carrera en el FC Twente.

«Creo que Weghorst podría estar de camino al FC Twente, si el FC Twente lo quiere. A Ten Hag le gustará; lo conoce bien. Hay muchas posibilidades de que Weghorst vaya al Twente», afirmó el seguidor del Ajax.

Weghorst tuvo que conformarse durante mucho tiempo con un papel de suplente por detrás de Kasper Dolberg, pero ha ganado la pugna por el puesto bajo la batuta del nuevo entrenador, Óscar García. El pasado sábado marcó precisamente contra el FC Twente, pero Weghorst no pudo evitar la derrota del Ajax en casa (1-2).

Poco después del descanso, el altísimo delantero fue sustituido por Don-Angelo Konadu. Durante su cambio, se le notaba visiblemente molesto por tener que abandonar el campo. Al llegar a la banda, se negó a darle la mano a García. Al término del partido, Cristian Willaert quiso entrevistar a Weghorst, pero el internacional de la selección holandesa también se negó.

Vinculado al Benfica

Segúnel periodista delParool Jop van Kempen, Weghorst está sopesando su futuro. El Twente le hace ojitos, pero a Van Kempen también le ha llegado el rumor de que algunos clubes extranjeros están interesados en él, entre ellos el Benfica. «Allí entrena ahora José Mourinho. Wout y José, me parece una combinación fantástica», escribe Van Kempen.

En el Benfica, Vangelis Pavlidis es actualmente el delantero titular, aunque hay muchas posibilidades de que el exmáximo goleador del AZ fiche por otro equipo el próximo verano tras otra gran temporada. Con el croata Franjo Ivanovic, Mourinho también cuenta con un delantero joven y con talento.