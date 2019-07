Scaloni: "Si Chile viene con todo será complicado y México dio un salto de calidad"

El adiestrador de Argentina anticipó la fecha FIFA de septiembre y parte de cómo conformará su nómina de futbolistas. Habrá más debuts.

y , bronce y cobre en América respectivamente, se volverán a ver las caras en septiembre, cuando la fecha FIFA los mida en . Y Lionel Scaloni, entrenador de la Albiceleste, ya toma resguardos de cara a ese partido y al de .

El duelo está pactado para el 5 de septiembre en Los Angeles y el ex sabe lo que quiere, según su voz al sitio oficial de la AFA: "La idea es afianzar a los chicos de la Copa, sumar algunos de los que no pudimos llevar por diferentes lesiones y también poder ver a algún chico joven con proyección a futuro. Los rivales serán difíciles, no tengo duda de eso. Si Chile viene con todo, será complicado. Y el México del Tata Martino ahora dio un salto de calidad".

Gareca: "La Selección argentina la debe dirigir alguien que trabaje en el fútbol argentino"

Scaloni reafirmó que el grupo para la cita amistosa será el grueso de los que jugaron la pero que "algunos no vendrán" por lo acotados de los calendarios, y al respecto del trofeo disputado en , volvió a hacer un pequeño balance. Destacó que su plantilla se adaptó a las circunstancias ("no morir con una sola manera de jugar, sino adaptarnos a lo que el equipo pedía" fue un aspecto que resaltó) y supo reponerse a las adversidades para competir hasta el último.