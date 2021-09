Scaloni: "La idea es hacer algunos cambios ante Brasil"

El técnico de la Selección argentina confirmó que realizará variantes para visitar al equipo de Tite y llevó tranquilidad sobre el estado de Messi.

La Selección argentina vuelve a encontrarse con Brasil, en San Pablo, después de la final de la Copa América 2021 que le ganó en el Maracaná. La Albiceleste visita a los dirigidos por Tite en su octavo compromiso por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 y Lionel Scaloni analizó el partido en conferencia de prensa.

MESSI

"Leo está bien. A la tarde entrenaremos y haremos un poco de cancha, que ayer los que jugaron con Venezuela no tocaron la pelota. En principio está bien. Fue un susto grande y quedó ahí".

FORMACIÓN

"Tengo una idea. Hoy los juntamos a todos, pero la idea seguramente sea hacer algunos cambios. Sobre todo pensando que los partidos son muy justos y que el equipo da muestras de poder decidirlo con tranquilidad".

BRASIL

"Es el más ganador de todos los tiempos. Juegue quien juegue es un rival importante. Ellos vienen de una racha postiva increíble y demostraron que están a la altura. El máximo respeto. Sabemos que son locales y que jugamos contra un equipo que ganó los siete partidos. Tomamos todos los partidos de la misma manera, con la máxima exigencia. Dejar una buena imagen".

EL PARTIDO

"Nosotros estamos preparados para distintas circunstancias. En algunos momentos del partido, Argentina es dominada y sabemos que puede pasar. Ahí tenemos que saber cómo defendernos. También tenemos en claro qué hacer cuando tenemos la pelota. Hay rivales de enorme calidad y poder ofensivo que te pueden complicar. Si no estás preparado para eso, vas a sufrir".

RELAJACIÓN DESPUÉS DE LA COPA AMÉRICA

"Ganamos la copa y tuvimos que ir a Venezuela a ganar y ser protagonistas. Hay que seguir. Esto no acaba. No es que ganamos y ya está. No nos relajamos. Estos chicos están acostumbrados a competir en enorme exigencia. No les cambió ganar la copa. Es una enorme satisfacción".

ELIMINATORIAS

"Me alcanza con hacer la mayor cantidad de puntos posible y clasificar al Mundial. El resto se va a ir dando solo. Queremos llegar al objetivo. No creo que sea importante el puesto en la clasificación, sino en cómo llegar".

PÚBLICO EN LOS ESTADIOS

"Lo más lindo es que pueda ir la gente. No solo a la Selección, sino a ver algún partido de fútbol Es lo que queremos. Ojalá que esto se termine. Para nosotros será lindo, porque después de haber ganado no tuvimos acceso a la gente. Nos pusimos por ellos y es un buen momento para que vayan a la cancha y disfruten. Que tengan cerca a los jugadores".