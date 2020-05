Scaloni elige la cautela: "Es un momento delicado para pensar solo en fútbol"

El DT de la Selección argentina analizó la actualidad del fútbol aún en pandemia y privilegió la salud, procurando "no invadir" a los jugadores.

Lionel Scaloni festejó los 42 años el pasado sábado de una manera que no imaginaba: en , donde reside hace años, y no en Ezeiza, donde debía comenzar la preparación para la . La pandemia del Covid-19 modificó los planes del mundo y el fútbol no fue la excepción.

El entrenador de la Selección argentina habló en el marco de un ciclo llamado Conversaciones Estrella, organizado por Deportivo La Coruña, en el cual analizó que "teníamos partidos de Eliminatorias contra y prácticamente planificados, preparados, que se suspendieron y ahora no sabemos cuándo vamos a jugar, si el calendario será el mismo".

A la vez, admitió que tanto él como su cuerpo técnico prefirieron mantener cierta distancia incluso virtualmente: "Tampoco queremos estar encima del jugador, no ser muy invasivos ni molestarlos", sostuvo, para luego agregar que "me gustaría saber muchas cosas de mis jugadores, mandarles videos, pero en casos así no se puede, es un momento delicado para pensar solo en fútbol".

Por último se refirió a la responsabilidad y el privilegio de dirigir a Leo Messi, explicando que "además de ser su entrenador, también fui compañero suyo (compartieron plantel en el Mundial 2006), pero hay que actuar igual que con otro jugador", aunque "es un futbolista único, un hombre espectacular y que quiere ganar con ".