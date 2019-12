Scaloni apuesta al equipo: "Ni Messi te gana un partido solo"

El entrenador de la Selección argentina analiza que el "fútbol es un deporte de equipo" y no deben pensar que puede ganar solo con Leo.

Lionel Scaloni tiene por delante con la Selección argentina un durísimo 2020, con el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas y la Copa América que se disputará conjuntamente en y . Y a modo de balance de su primer año completo en la Albiceleste, como así también de cara al futuro, su idea es aprovechar la presencia de Lionel Messi pero sin la dependencia total para lograr la victoria.

Durante la entrevista publicada por Olé, el DT manifestó que "más que nunca, el fútbol es un deporte de equipo", poniendo como ejemplo a , último campeón mundial. Y si bien la presencia de la Pulga es un plus que nadie en el mundo tiene, quiere una instancia superadora en el juego: "no hay manera de que hoy un jugador te gane un partido solo, ni Leo. Si está bien sabemos que posiblemente te lo pueda ganar, pero no podemos salir a la cancha pensando en eso. Mientras no tengamos en la cabeza que hay que trabajar, que hay que correr cuando no tenemos la pelota, vamos a dar mucha ventaja".

El artículo sigue a continuación

"Creo que un buen grupo le gana a las mejores individualidades, aún teniendo al mejor de todos, el que nos va a hacer ganar es el equipo", detalló el rosarino, para luego argumentar que "necesitamos formar un equipo para acompañarlo. Nuestro mayor problema es pensar que cualquier jugador nuestro puede ganar un partido".

De todas maneras, hubo lugar para los elogios al 10 y sobre todo a su rol dentro de un plantel que lógicamente lo admira, cuando sostuvo que "es una persona común y corriente que hace todo a la perfección con el grupo", aunque volvió a marcar que "lo difícil fue adentro de la cancha, en los primeros partidos era lógico que no se encuentren pero con el correr del tiempo logramos no depender tanto de él", concluyendo que "es importante que sepan que Leo juega para nosotros, que no lo miramos en el póster, pero que ellos también pueden aportar para ganar".

Por último, volvió a dejar en claro que Messi necesita "no cargarle más responsabilidad" en cuanto a ganar un título con la Selección. "Es una leyenda y no necesita ganar algo para demostrar lo que es, un título lo merece ganar cualquier jugador y cualquier hincha", finalizó.