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Bundesliga
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Europa-Park Stadion
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SC Friburgo vs. Union Berlín hoy en directo: ¿quién emite el partido por televisión y en streaming?

Friburgo vs Union Berlin
Friburgo
Union Berlin
Bundesliga

En la Bundesliga, el SC Friburgo se enfrenta al Union Berlín. Pero ¿quién emite el partido hoy en directo por televisión y streaming?

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MéxicoFox ONE
ColombiaDisney+ Premium Sur
ArgentinaESPN Premium Argentina
PerúDisney+
ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
ParaguayDisney+
UruguayDisney+
Estados UnidosPeacock
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor elegido para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda a la emisora oficial. Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming de la emisora deportiva que posee los derechos de retransmisión.
  • Regístrese y encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en la plataforma de la emisora oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

SC Friburgo vs. Union Berlín: hora de inicio

crest
Bundesliga - Jornada 9
Europa-Park Stadion

El SC Friburgo recibe al Union Berlín en el Europa-Park Stadion para disputar un duelo de la Bundesliga. Tras una gran actuación en la Conference League, el equipo de Friburgo quiere prolongar su buena racha en la liga.

El Friburgo, líder de la clasificación, tiene la presión de mantenerse cerca de la cabeza de la tabla. El entrenador Julian Schuster puede contar con un equipo que ha ganado confianza últimamente: tres victorias consecutivas hablan por sí solas.

El Friburgo sentó las bases de su reciente mejoría con el triunfo por 3-2 ante el Wolfsburgo en la Copa de Alemania y la victoria a domicilio por 2-1 frente al Augsburgo en la Bundesliga. La culminación llegó con el 1-0 en el campo del Trabzonspor en la Conference League, un partido en el que el portero Mio Backhaus fue la gran figura y frustró incluso a Mohamed Salah en varias ocasiones.

El Union Berlín, en cambio, atraviesa una etapa mucho más complicada. Los berlineses ocupan el 16.º puesto y están bajo la presión de la lucha por evitar el descenso. Esta temporada apenas han ofrecido unas pocas actuaciones convincentes. El entrenador Mauro Lustrinelli tiene ante sí la tarea de estabilizar al equipo.

En su último partido de Bundesliga, el Union logró al menos un 1-1 ante el Colonia, después de haber caído claramente por 0-5 frente al mismo rival en la Copa de Alemania. La defensa sigue siendo su mayor motivo de preocupación.

A continuación, os contamos dónde ver el partido en directo.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el SC Friburgo y el Union Berlín?

El SC Friburgo llega a este partido con tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. En el más reciente se impuso por 1-0 a domicilio al Trabzonspor en la Conference League. Antes, derrotó al Augsburgo por 2-1 en la Bundesliga y eliminó al Wolfsburgo de la Copa de Alemania por 3-2. Las dos derrotas ante el Bayern de Múnich (1-3) y el AS Mónaco (0-3) muestran que todavía tiene margen de mejora frente a los equipos punteros. En cinco partidos, el Friburgo marcó ocho goles y encajó nueve.

El Union Berlín suma una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. El más reciente terminó 1-1 ante el Colonia en la Bundesliga. Su derrota más abultada en este periodo fue el 0-5, también frente al Colonia, en la Copa de Alemania. El Union solo marcó tres goles y encajó siete en cinco partidos: un balance ofensivo que refleja su lucha por evitar el descenso.

SCF

SCF - Formulario

ASM
L3-0
FCB
L1-3
WOB
W3-2
FCA
W1-2
TRS
W0-1
Gol marcado (encajado)
7/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
FCU

FCU - Formulario

ELV
W1-0
BVB
D0-0
FCA
D1-1
KOE
L5-0
KOE
D1-1
Gol marcado (encajado)
3/7
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5

SC Friburgo vs. Union Berlín: alineaciones

Friburgo contra Union Berlin alineaciones probables

4-2-3-1
Friburgo crest
Friburgo
SCF
Formación
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
4-2-3-1
M. BackhausM. BackhausJ. MakengoJ. MakengoP. TreuP. TreuM. GinterM. GinterP. LienhartP. LienhartM. EggesteinM. EggesteinY. SuzukiY. SuzukiD. ScherhantD. ScherhantJ. BesteJ. BesteY. EngelhardtY. EngelhardtI. MatanovicI. MatanovicF. RoennowF. RoennowJ. HabererJ. HabererD. KoehnD. KoehnZ. Van Den BoschZ. Van Den BoschM. FriedrichM. FriedrichK. ImeriK. ImeriL. BurcuL. BurcuA. SchaferA. SchaferM. AebischerM. AebischerR. KhediraR. KhediraT. SkarkeT. Skarke
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
4-2-3-1
Friburgo

Once inicial

Union Berlin

Manager

  • J. Schuster
  • M. Lustrinelli

SC Friburgo vs. Union Berlín: estado de forma

SCF

SCF - Formulario

ASM
L3-0
FCB
L1-3
WOB
W3-2
FCA
W1-2
TRS
W0-1
Gol marcado (encajado)
7/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
FCU

FCU - Formulario

ELV
W1-0
BVB
D0-0
FCA
D1-1
KOE
L5-0
KOE
D1-1
Gol marcado (encajado)
3/7
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5

SC Friburgo vs. Union Berlín: balance de los enfrentamientos directos

Cara a cara

FriburgoEmpateUnion Berlin
0
2
3
Bundesliga
Friburgo badge
Friburgo
SCF
0
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
1
F
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
Friburgo badge
Friburgo
SCF
0
F
Bundesliga
Friburgo badge
Friburgo
SCF
1
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
F
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
Friburgo badge
Friburgo
SCF
0
F
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
Friburgo badge
Friburgo
SCF
1
F
2Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

SC Friburgo vs. Union Berlín: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
9630299+2021
W
D
W
W
D
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
9630167+921
W
D
W
D
D
3
RB LeipzigRB LeipzigRBL
96032713+1418
W
W
W
L
W
4
FriburgoFriburgoSCF
85121810+816
W
L
L
W
D
5
Werder BremenWerder BremenSVW
94321715+215
L
W
W
D
D
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
L
L
W
W
W
7
ElversbergElversbergELV
94141718-113
L
W
L
W
L
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
94051515012
W
W
L
L
W
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
93331520-512
D
W
L
W
L
10
HamburgoHamburgoHSV
94051020-1012
W
L
L
W
W
11
Mainz 05Mainz 05M05
93151819-110
L
L
L
W
L
12
PaderbornPaderbornSCP
9243811-310
D
D
W
D
L
13
AugsburgoAugsburgoFCA
9234202009
L
L
D
L
D
14
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
L
W
W
L
L
15
FC ColoniaFC ColoniaKOE
8233912-39
D
D
L
W
L
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
8143719-127
D
D
D
W
L
17
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
L
D
L
L
D
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
91171225-134
L
D
W
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

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