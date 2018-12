Saúl: "Da gustito tener al Real Madrid por debajo en la clasificación"

El jugador rojiblanco negó rotundamente si se había planteado la opción de irse del Atlético.

Saúl Ñíguez participó en el programa 'El Hormiguero', donde dijo que "da gustito tener al Real Madrid por debajo en la clasificación". El jugador rojiblanco negó rotundamente si se había planteado la opción de irse del Atlético. También afirmó que ve "opciones reales" de ganar LaLiga.

Se habla mucho de que se puede ir porque le quieren otros equipos. ¿Se lo ha planteado?

"No. El Atlético me presentó una renovación a largo plazo y no lo dudé. En el mundo del fútbol nunca se sabe qué puede pasar porque no siempre depende de ti. Pero cuando firmé la ampliación de mi contrato por nueve años me aseguré mi futuro en la entidad. Me ofrecieron siete temporadas y pedí dos más para acabar con 32 años. A partir de ahí, renovar de campaña en campaña. Estaba muy convencido y no tenía miedo, aunque siempre es bueno que vengan otros equipos importantes a buscarte. Ojalá nuestra carrera en común llegue a buen puerto".

Ha marcado muchos goles importantes, pero no siempre se destacan sus favoritos…

"Todos los goles son importantes y bonitos. El más trascendente fue ante el Bayern de Munich en las semifinales de la Champions. Personalmente, los míos de verdad son los que hice ante el Deportivo y el Leicester, ambos de cabeza y llegando desde segunda línea. Son los goles que considero que me caracterizan. También me marcó el que le hice al Bayer en Leverkusen porque en ese estadio me lesioné de gravedad en el riñón dos años antes. Estaba muy nervioso y tenía algo de miedo, jugué preocupado. Ganamos, marqué y fue una liberación total para mí".

La lesión del riñón. ¿Pensó que no volvería a jugar?

"Nunca se me pasó por la cabeza porque sabía que tarde o temprano volvería. Hubo un momento en el que me rendí y pedí que me quitaran el riñón. Era un mes y medio de recuperación. La primera vez que me operé estaba en el Rayo, en la última jornada, pero el Mono Burgos y mi padre me convencieron de que no lo hiciera. Menos mal que les hice caso y me abrieron la mente. Luché por mi salud y ahora, por suerte, tengo los dos riñones sanos".

"Sí, y eso es bueno para el jugador. Es lo que quiere un profesional. Me encanta que me exijan porque es la única manera de crecer y de aprender cuando llevas tanto tiempo en un club. Al final te puedes estancar y estar con una persona como él te hace mantenerte con la llama viva, estar activo y mejorar". ¿Quién da más miedo: Simeone o Luis Enrique?

"Gracias a Dios, Luis Enrique aún no me ha pegado una buena bronca, así que le tengo más miedo al Cholo, porque además le tengo más cerca".

Siempre buenas palabras de Luis Enrique…

"Después de dos años y medio en la selección por fin tengo la confianza del míster. No he decaído nunca, pese a no haber jugado minutos en el Mundial. Siempre he tratado de aportar lo máximo desde donde he estado. Ahora puedo demostrar y Luis Enrique me dice que no me relaje".

Saúl se reivindica en el debut de Luis Enrique

"Sí, por supuesto. Es un año, después del Mundial, algo raro. Nadie se ha escapado y está todo más igualado, pero no solo en nuestra liga. También en el extranjero. Los equipos que no han tenido tantos jugadores en el Mundial se han preparado mejor. Debemos ser ambiciosos, yendo partido a partido. La jornada ante el Espanyol es peligrosa porque aún no estamos de vacaciones".

¿Da gustito tener al Real Madrid por debajo?

"Sí, da gustito, da gustito… Ojalá que sea por mucho tiempo. Ahora no juegan y a ver si le sacamos más ventaja".

"Cualquier rival es difícil. Son un buen equipo pero al que nosotros también le podemos hacer daño. Vuelve Cristiano a Madrid, que es un jugador que siempre nos ha hecho goles, y trataremos de que en esta ocasión no sea así".