Santos Borré: "Me gustaría consolidarme como el delantero de Colombia"

Photo by Dean Mouhtaropoulos - FIFA/FIFA via Getty Images

El atacante de River aseguró que quiere "seguir creciendo" en el equipo argentino, dar el salto a Europa, mientras se entusiasma con representar a su selección.

Rafael Santos Borré se encuentra a pocos días de iniciar un nuevo año con , con el que viene de festejar la obtención de la Copa en diciembre y de ser subcampeón en la .

El Millonario pondrá primera el próximo 19 de enero en el duelo postergado de la Superliga frente a Independiente y el delantero colombiano intentará aportar con su desequilibrio, luego de las vacaciones y la pretemporada que lleva a cabo el plantel en San Martín de los Andes.

Mientras afina la puesta a punto, el barranquillero de 24 años detalló los objetivos de su carrera, los cuales apuntan a llegar a un crecimiento gradual, que lo encamine hacia la Selección de su país.

"Quiero seguir creciendo y aprendiendo en River y, en algún momento, tener la oportunidad de volver a Europa y conseguir cosas importantes. Me gustaría jugar Eliminatorias con mi Selección, poder consolidarme como el delantero de y por qué no pensar en un Mundial. Después me gustaría, cuando llegué el momento, retirarme en ", manifestó el ex atacante de en declaraciones a Playersnet.

En relación al equipo español para el que jugó en la campaña 2016/2017, Santos Borré confesó que no esperaba retornar al continente. "Al principio fue complicado porque no pensaba volver a Sudamérica, pensaba mantenerme en Europa y seguir jugando en La Liga. Luego, todo cambió cuando recibí las llamadas de Francescoli y Gallardo. Supe que el club tenía mucho interés, un proyecto lindo y organizado del cual yo quería hacer parte", comentó el que también fuera futbolista de Deportivo Cali.