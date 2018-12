Santiago Solari opinó sobre la derrota de River ante Al Ain en el Mundial de Clubes

El Indiecito se quedará con las ganas de enfrentar al club que lo vio nacer, pero igualmente destacó el gran logro de Marcelo Gallardo.

Santiago Solari ya se imaginaba este sábado abrazado a Marcelo Gallardo antes de la final del Mundial de Clubes entre Real Madrid y River. Sin embargo, la sorpresiva derrota del equipo argentino ante Al Ain privó a todos del partido más esperado, por lo que el Merengue buscará su tercer título mundial consecutivo ante el combinado local.

De todas maneras, el Indiecito no dejó de alabar lo hecho por el Millonario en la Copa Libertadores, al afirmar que "tiene bien merecido su festejo, no pudieron pasar a la final pero la Copa la tienen allí".

Además, habló puntualmente de su colega y excompañero, de quien manifestó que "estoy muy contento por él. Hemos sido compañeros, transpirado juntos, en una época hermosa de River. Está teniendo una fantástica carrera allí. Me alegro por él, por Enzo (Francescoli) y por todos ellos”.

Por último analizó lo que será el partido definitivo y cómo puede afectar el envión anímico de los emiratíes tras derrotar a River: "No me preocupa, pero lo que sí espero es que puedan ser competitivos. Nadie llega a la final si no compiten bien. Marcaron goles y batieron al campeón de Nueva Zelanda, a River… se lo merecen. Vamos a tener que ser tan competitivos como hoy si queremos ganar”.