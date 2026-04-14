Santiago Giménez da un consejo claro al jugador mexicano en el punto de mira del Feyenoord

El Feyenoord sigue de cerca a Armando «Hormiga» González. El delantero de Chivas también interesa al FC Barcelona y al Borussia Dortmund. Santiago Giménez, ex del Feyenoord, le aconseja.

Récord ya informó que los ojeadores de Feyenoord emitieron informes positivos.

Según el periódico nacional, el Feyenoord se ha «convertido en el escenario ideal para el talento mexicano». Giménez es el mejor ejemplo: pasó del Feyenoord al AC Milan.

«He seguido de cerca a Hormiga y me alegra ver su crecimiento», declaró Giménez a Récord. «Es bonito allanar el camino para las nuevas generaciones. Mi etapa en el Feyenoord fue tan buena que ahora se presta mucha más atención a los jugadores mexicanos, y eso me enorgullece».

Para el mexicano, el Feyenoord es el paso ideal para González: «Allí pueden convertirlo en un delantero fantástico; los clubes holandeses sacan el máximo partido de sus jugadores y el Feyenoord es el camino perfecto hacia las grandes competiciones».

Esta temporada González ha marcado 24 goles en 32 partidos oficiales. A finales de 2025, Chivas renovó su contrato hasta 2029 y elevó la cláusula de rescisión, que rondaría los quince millones de euros.

Feyenoord aún no ha presentado una oferta formal, pero, según Récord, el interés crecerá durante la temporada. Dennis te Kloese, familiar del mercado mexicano tras los fichajes de Giménez y Carrillo, podría sumar a otro delantero a la causa de Rotterdam.