Santi Cazorla, en su vuelta a la selección: "Me quedo con lo positivo de mi calvario"

El asturiano vuelve con España después de haber pasado una gravísima lesión que le pudo apartar del fútbol

La sonrisa de Santi Cazorla, que es una marca de las casas, no se ha agriado con el tiempo y la desgracia. Acaba de volver a la Selección, y es realmente sorprendente. No por la calidad, por supuesto, porque el asturiano siempre fue lo mejor de lo mejor, parte de la élite del fútbol nacional. El problema no fue el fútbol sino las piernas, que se quebraron y tuvieron daño, que amenazaron -mucho- con no volver a funcionar como lo hicieron en el pasado. El reto era de Cazorla contra las previsiones médicas, contra la lógica incluso. Y ha ganado el futbolista, por eso mismo ahora volverá a vestir de rojo, porque ha ganado la partida.

"La noticia me pilló un poco parado, me costó asimilarlo varios días, me enteré al finalizar de entrenar. Fue todo un poco un shock al principio, pero me he ido mentalizando de que volvía, de que era un nuevo reto", explicaba Cazorla sobre el proceso de asimilar una llamada que quizá no esperaba ahora y que, seguro, no esperaba hace solo unos meses

"Ha habido todo tipo de momentos, he pensado en dejarlo, ha habido momentos muy complicados en lo mental y lo físico, he pensado en tirar la toalla porque no avanzaba. Siempre creí en poder recuperarme, siempre me quedo con lo positivo de cada momento, de mi calvario. Al final, he tenido la recompensa de volver a jugar al fútbol y estar de nuevo en la Selección", relata el jugador, que pasó por una rotura del tendón de aquiles y una infección posterior. Cazorla, en su momento, tuvo que escuchar como le decían que nunca más volvería a pisar el césped.

"Lo he podido conseguir con la ayuda de mi gente y ahora intento disfrutar de cada detalle", explica. Y eso que no se lo pudo decir a su hijo, un niño que casi no podía recordar el tiempo en el que su padre era un jugador importante en la Selección. "Yo no le pude dar la noticia a mi hijo, porque tenía unos recados personales, y se lo dijo mi mujer. Cuando le vi me dio la enhorabuena, fue muy bonito de vivir en el tema familiar".

Cazorla vuelve ahora y ya no queda casi nadie de los de antes. El equipo ha cambiado mucho y se han ido aquellos que lograron eurocopas y mundiales, un listón muy alto para cualquiera que es, por descontado, al que se somete a la nueva generación. "Para mí comparar nunca es bueno, aunque es parte del fútbol. Ha sido muy difícil lo que se consiguió, la selección de ahora está para conseguir grandes cosas, pero es difícil, no hay que meter presión. Estamos ilusionados con la nueva etapa", despeja Cazorla.

Él entró en una lista de una sin haber previamente ido a una sola convocatoria, un suceso algo extraño que puede tener analogías con su momento actual: "Las dos llamadas fueron una grata sorpresa. Fui a una Eurocopa sin haber ido a la clasificación. Esta última llamada era inesperada con todo lo que he pasado y siendo consciente de la edad que tengo. Tengo la misma ilusión de la primera vez que vine"

Se lo han dicho sus técnicos y él lo repite. No está con porque sea un ejemplo de superación personal, que lo es, sino porque ha tenido un buen año en el y tiene calidad suficiente para llegar a la selección. "Ellos me han transmitido que estoy únicamente por lo deportivo, eso es lo que te trae. En mi caso igual es algo más especial por la lesión, pero no creo que sea eso por lo que estoy aquí, me han traído porque mi nivel es este. Es un mensaje a la gente de mi edad", relata el interior, que se marchó del para volver a ser futbolista, pero dejó un hondo recuerdo entre los 'gunners'.