Sánchez Martínez y la polémica en el Betis vs. Barcelona: "No fue nada especial"

El árbitro quiso restar importancia a las críticas que ha recibido tras el polémico arbitraje del pasado domingo en el Benito Villamarín.

José María Sánchez Martínez ha sido uno de los árbitros protagonistas de la última jornada de después de las múltiples polémicas que hubo en el Real - del pasado domingo en el Benito Villamarín.

Sin embargo, el colegiado quiso restar importancia a las críticas. “Fue otro día más, otra experiencia más, otro partido más. De todos los partidos, cuando son más o menos intensos, siempre se aprende. Pero no sólo en el arbitraje, sino en cualquier ámbito de la vida. Fue un día más, un día en el que se aprende y en el que, por supuesto, se sigue creciendo a nivel arbitral y personal”, comentó en un acto organizado por el Comité Técnico de Árbitros.

De hecho, el técnico explica que no acusa la presión: "Va en nuestro ADN. Hay partidos en los que hay más presión otros menos, y eso forma a un árbitro y, sobre todo, a una persona. O sea, que no fue nada especial. No quiero lanzar balones fuera, pero no comentamos sobre jugadas en particular, pero el CTA está haciendo una gran campaña de formación a todo el mundo en general para entender qué es el protocolo de actuación del VAR. Está haciendo una gran labor de formación y de enseñanza pública”.