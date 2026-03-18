Sampdoria, Manfredi responde a la Carrarese: «Hay puntos decisivos en juego para nuestro objetivo; comparto el llamamiento a centrarnos en el terreno de juego»

A pocas horas del partido contra la Carrarese, llega la declaración del presidente de laSampdoria, Matteo Manfredi, quien ha respondido al comunicado difundido por el club toscano en los últimos días, en el que este se pronunciaba, en particular, sobre la cuestión arbitral, con algunas afirmaciones que han sorprendido al club doriano y molestado a la afición. El pasaje más controvertido, en concreto, fue: «La Carrarese espera que ese mismo ímpetu y determinación se puedan observar también en las gradas de un estadio lleno, dispuesto a apoyar a los chicos en el campo durante los noventa minutos y concentrado únicamente en el amor por nuestros colores, sin dejarse distraer por incidentes y árbitros, hacia los cuales, por cierto, reiteramos nuestro respeto, también a la luz de la designación de alto nivel prevista para el miércoles».





Entrando en el meollo del partido y del contexto, el número uno blucerchiato ha aclarado su punto de vista: «En Carrara nos espera uno de los ocho partidos que quedan, con puntos decisivos en juego para alcanzar nuestro objetivo», declaró a Il Secolo XIX. Curiosamente, cabe señalar que ahora el objetivo de la Sampdoria se ha convertido en «la permanencia en la Serie B».

«He leído el comunicado oficial de la Carrarese y comparto su llamamiento a que, en las gradas, nos centremos únicamente en animar a nuestro equipo», prosigue Manfredi. «Sin otras distracciones, sean del tipo que sean. Alrededor de la Sampdoria, en todos los estadios en los que jugamos fuera de casa, siempre encontramos un intenso clima de expectación y de competición. Es comprensible, y diría que fisiológico, porque se debe a la gran historia del club, a su prestigio, a su afición, a su tradición. Pero lo que cuenta son las dinámicas competitivas del campo. Que sigue siendo, siempre y para todos, el único árbitro del resultado final».