Sampdoria, D'Angelo ha rechazado la oferta, sondeo por Pagliuca, disponibilidad de Iachini. Los entresijos del asunto del entrenador

Las horas posteriores al despido de Gregucci y Foti también pusieron de manifiesto la falta de claridad en cuanto a la situación relacionada con los contactos para el banquillo de laSampdoria. La decisión de confiar el equipo a Attilio Lombardo de forma interina sugiere que no se había preparado un verdadero plan B en caso de cambio técnico, a pesar de la delicadeza del momento, entre el riesgo de descenso y el complicado calendario de aquí al final de la temporada. La hipótesis de una derrota en Frosinone no se consideraba improbable y, precisamente por eso, según gran parte del entorno, el club podría haber identificado ya a un nuevo entrenador listo para tomar el relevo.

Entre los nombres que han circulado en las últimas horas se encuentra el de Luca D'Angelo. La Sampdoria le habría ofrecido un contrato hasta el final de la temporada, con opción para la siguiente, pero el técnico está actualmente vinculado al Spezia hasta 2027 con un salario cercano a los 700 000 euros netos anuales. La oferta no se consideró atractiva y fue rechazada. También se realizó una encuesta exploratoria a Guido Pagliuca, pero el entrenador tiene contrato con el Empoli hasta junio de 2027 y percibe un sueldo importante. Fabio Pecchia fue solo una idea, pero el técnico ya había rechazado la oferta hace meses, al no considerar convincentes el proyecto y la situación del club.

El único entrenador que se ha mostrado totalmente disponible ha sido Beppe Iachini. Ayer se produjo un nuevo contacto con su entorno y, como ya ocurrió en el pasado, el técnico confirmó su total disponibilidad. Iachini tiene ganas de volver a entrenar y le gustaría cerrar el círculo en la Samp. Para él, ni el aspecto económico ni la duración del contrato supondrían un problema, pero por el momento no se ha llegado a ningún acuerdo y las negociaciones no han tenido avances concretos. Según la información recabada por Calciomercato.com, la idea de las partes sería volver a reunirse dentro de unos días, aunque la decisión de apostar por Lombardo durante tres jornadas podría acabar convirtiéndose en definitiva, lo que acabaría con las posibilidades de que Iachini regresara a Bogliasco. En las últimas horas, también se han barajado los nombres de Gabriele Cioffi y Rolando Maran para el banquillo del Sampdoria, pero no hay contactos reales con el club.