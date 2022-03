Salvajada en el fútbol mexicano: se habla de 17 muertos

Querétaro y Atlas se enfrentaban este sábado en partido correspondiente a la jornada 9 de la Liga Mexicana cuando las aficiones de ambos equipos iniciaron una pelea en las gradas de La Corregidora, estadio de Querétaro, y provocaron una batalla campal que ha avergonzado a todo México y al mundo del fútbol al completo.

Por ahora no hay cifras oficiales de fallecidos aunque medios de comunicación mexicanos hablan incluso, de manera extraoficial, de que podría haber hasta 17 muertos debido a esta salvajada. No obstante, fuentes oficiales aseguran que por el momento no habría fallecido alguno y que nueve personas habrían sido trasladadas al hospital, dos de ellas en estado grave.

El resto se encuentran estables. Cabe señalar que todos los lesionados son masculinos, y hasta este momento se tiene confirmado que cuatro son provenientes del estado de Jalisco. — Coordinación de Protección Civil del Estado de Qro (@PCIVILQRO) March 6, 2022

Todo sucedió alrededor del minuto 60 cuando aficionados radicales de ambos equipos comenzaron a pelearse en las gradas, lo que obligó a la suspensión del encuentro y a que el resto de aficionados tuvieran incluso que utilizar el césped de La Corregidora para poder escapar de los violentos.

Circulan videos de la campal entre aficionados del Atlas y Querétaropic.twitter.com/po8ZuSsZWy — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 6, 2022

Consecuencias

Mikel Arriola, presidente de la Liga Mexicana, emitió un comunicado oficial anunciando que el resto de la Jornada 9 de la competición se suspendía tras los hechos acontecidos en Querétaro y, además, no descartó la posible expulsión de Gallos Blancos de Querétaro del torneo.