Salcedo recomienda a Tecatito jugar en la Serie A de Italia

El defensor de Tigres vivió su primera experiencia en el futbol europeo con la Fiorentina entonces dirigida por Paulo Sousa.

Ante los rumores que han vinculado al mexicano Jesús Manuel Corona con el para la próxima temporada, Carlos Salcedo sugirió a Tecatito probar suerte en dicho balompié.

“Por historia, por liga, obviamente Inter suena más atractivo. Soy un mexicano que le gusta que el mexicano, más si es amigo mío, que le vaya bien, que siga en crecimiento”, dijo el Titán en entrevista con ESPN.

Salcedo Hernández consideró que una liga de dicha naturaleza puede beneficiar al exfutbolista de Rayados de Monterrey por el tipo de futbol que desarolla en la cancha.

“Sí sería un gran reto en su vida y sería muy bueno porque hay pocos espacios y creo que el ‘Tecate’ con pocos espacios el mano a mano es su mayor virtud, me gustaría verlo ahí”, mencionó.

El zaguero recordó que su paso por fue lo que lo llevó a ser considerado por Juan Carlos Osorio para el Mundial de 2018, competencia en la que destacó con Selección tras afianzarse la titularidad.

“La experiencia que adquirí en Italia fue la mejor que me pudo pasar a esa edad y gracias a eso logré llenarle el ojo al profe Osorio y de ahí lo que se suscitó que era el mundial, que era mi meta. He aprendido mucho de Europa, me ha servido para la madurez personal”, puntualizó.

De acuerdo con Corriere dello Sport, Corona también sería pretendido por la de Italia