Salario, futuro y nivel futbolístico: ¿Por qué De Jong ataca a la prensa?

En medio de múltiples rumores sobre una posible transferencia, el neerlandés mostró todo su enfado en la previa del partido contra Napoli.

Frenkie De Jong se cansó. Mientras las páginas y las horas de aire se acumulan con especulaciones sobre su futuro, el neerlandés explotó y mostró todo su enfado en la rueda de prensa previa al partido de ida de los octavos de final de la Champions League 2023-24 contra el Napoli.

"Estoy cabreado con lo que escriben, salen muchas cosas que no son verdad. No lo puedo entender. Es mucho humo, mucha mentira", rajó el centrocampista del FC Barcelona. "Están hablando mucho de mi contrato, dicen que cobro como 40 millones y eso está muy lejos de lo que realmente gano. No voy a decir cifras, pero se han inventado una historia que no es verdad", explicó el jugador.

La discusión sobre los números del contrato de De Jong lleva largo tiempo en algunos medios y resurgió en los últimos meses a partir de los crecientes rumores sobre una posible transferencia en el verano, con los nombres del Bayern Munich y el Tottenham como trending topic en el asunto.

El artículo sigue a continuación

Sin embargo, FDJ ratificó una vez más su compromiso con el club blaugrana: "Estoy muy feliz en el Barça, es el club de mis sueños. Espero poder seguir jugando aquí por muchos años".

El neerlandés, además, aprovechó para dejar en claro que los motivos de su enfado no tienen nada que ver con los cuestionamientos futbolísticos que podría recibir: "La prensa a veces critica mi nivel y eso da igual porque cada uno puede tener su opinión. Pero las mentiras no las acepto".