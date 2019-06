Sabella llenó de elogios a Messi: "Es Picasso, Miguel Ángel, lleva el fútbol a una categoría de arte"

El exentrenador agradeció las palabras de Leo sobre su ciclo, le devolvió la cortesía y destacó las finales alcanzadas por esta generación.

Alejandro Sabella estuvo muy cerca de llevar a la Selección argentina a la máxima gloria, hasta que Mario Gotze terminó con la ilusión albiceleste a siete minutos del final en la definición de la Copa del Mundo 2014, en lo que para él fue "el mejor partido que jugamos" en , aunque no quiso volver a verla "para no amargarme". Hoy, lejos del fútbol por una enfermedad que parece haber quedado atrás pero siempre como voz autorizada, destacó la tarea de la generación que supo conducir y remarcó el valor de Lionel Messi como su gran estrella.

En una entrevista a Fox Sports Radio, Pachorra agradeció los elogios que hizo la Pulga hace algunos días, cuando dijo que fue la etapa que más disfrutó, y retrucó: "es un gran halago y me emociona. Lo único que puedo decir es que el agradecimiento es muy grande a esta camada de jugadores que llegaron a tres finales", para puntualizar en el 10 que "es el mejor jugador del mundo. Es un Picasso, un Miguel Ángel, lleva el fútbol a una categoría de arte".

"En jugamos tres finales pero no perdió dos, se perdieron por penales. Y con fue en tiempo suplementario, contra un equipo que había jugado un día antes y solo 30 minutos (en relación a la goleada 7-1 a Brasil). En ese Mundial fuimos creciendo hasta la final", recordó el DT.

A la hora de analizar el presente, evitó calificar el ciclo de Lionel Scaloni porque "fui primero jugador y luego técnico y no me gustaba que hablaran, solo voy a decir que estoy ilusionado y esperanzado con este equipo". Además, explicó que nunca habló con él porque cuando fue a La Plata "se reunió con (Gabriel) Milito y quería hablar conmigo, pero yo no pude recibirlo porque estaba en cama y sin voz. Pero si estaba bien me juntaba con él".

Y para echar por tierra cualquier versión sobre sus convocatorias, sostuvo con firmeza que "jamás me sentí condicionado por un jugador".