El torneo Clausura 2019 ha generado sorpresa entre los 18 equipos participantes, pues ninguno había imaginado el nivel futbolístico con el que se encontrarían. Conforme pasa el tiempo, la se ha vuelto cada vez más competitiva, por calidad de fichajes que llegaron o la joven camada de mexicanos que vienen detrás.

Y aunque el semestre todavía no acaba, ya se empiezan a hablar de nombres para que salgan de sus respectivas instituciones y, al mismo tiempo, para que lleguen. Es el momento en el que los diferentes representantes comienzan a acercar a sus futbolistas a otros conjuntos con el fin de conseguir una renovación de contrato o aumento para seguir ahí o, en su defecto, buscarlo en otros horizontes.

En Goal recopilamos los rumores más importantes, tanto de posibles altas como bajas :

En entrevista con ESPN, Néstor Araujo declaró que no rechazaría una oferta del América en un futuro, luego de las especulaciones que lo colocan en la órbita del equipo de Coapa. "Suenan muchas cosas siempre, pero no me he querido desconcentrar. Suenan cosas pero no quieres ver nada, ni quieres creer nada. No te puedes cerrar las puertas".

Las Águilas ya habrían mostrado su interés por Miller Bolaños , delantero ecuatoriano de 28 años que sería uno de los elegidos para reforzar a los Azulcremas. “ Sí, hay muchas posibilidades que Miller Bolaños cambie de equipo. Solo puedo decir que Miguel Herrera tiene un buen concepto de los jugadores ecuatorianos. Él siempre pregunta por tricolores”, dijo su representante.

Según el Diario Reforma, las directivas de América y podrían realizar un trueque de delanteros, intercambiando a Henry Martín por Avilés Hurtado. Ambos han bajado su grado de aprobación en sus respectivos equipos.

América y preparían un intercambio entre Oribe Peralta y Julio Furch, según reportó Mediotiempo.

¿VUELVE A MÉXICO?

Las cosas no le salieron de la mejor manera a Oswaldo Alanís en Europa, razón por la que consideraría su retorno a la Liga MX. Y uno de los clubes que al parecer levantó la mano por él, es el de Ricardo La Volpe.

Según ESPN, Roberto Jiménez es el principal objetivo de Míchel para reforzar el arco de Pumas para el Apertura 2019. El español no vio minutos en la temporada de con el , por lo que no vería con malos ojos su llegada a México.

CON INTERÉS DE LOS RED DEVILS

De acuerdo con información de Multimedios Deportes, Carlos Rodríguez y Rodolfo Pizarro podrían fichar con el de . El rotativo dio a conocer que un par de visores les echaron el ojo el pasado fin de semana en el Estadio BBVA de Monterrey.

¿VUELVE A LA LIGA MX?

De acuerdo con el sitio peruano Líbero, la directiva de tiene en sus planes el retorno de Raúl Ruidíaz para el Apertura 2019. El club estaría dispuesto a ofrecer hasta 10 millones de dólares por el atacante sudamericano del , quien fue figura en su pasado por Monarcas con 41 goles en 73 partidos.

AMÉRICA TIRARÍA LA CASA POR LA VENTANA

El Zenit de San Petersburgo ruso no esperaría menos de 15 millones de euros de parte del Ave, si esta pretende sacar al argentino de ahí. Viene de ser campeón en esta temporada y fue una de las claves para ello.

CENTURIÓN, EN LA MIRA DE TOLUCA

Ricardo Centurión no va a continuar en Racing y ya tiene un pretendiente en la Liga MX: Toluca. El argentino es uno de los jugadores que más gusta a Ricardo La Volpe, pero sus problemas de conducta son uno de los aspectos que más preocuparía al Bigotón. En todo caso, su nombre está en la agenda del Diablo para el Apertura 2019.

Según información desde , Tigres ya habría entablado contacto con , buscando firmar a Diego Reyes para la próxima temporada. Sus servicios estarían valuados en tres millones de euros.

Según reportes del Diario El Universal, el América podría desprenderse de Roger Martínez, que ya tiene dos propuestas desde : Junior y podrían pretender al atacante, que acumula siete goles en 29 partidos.

Juan Escobar estaría en la mira del , equipo que ya habría hecho una oferta de 4 millones de dólares por sus servicios.

¿PLANEAN TRUEQUE?

y Cruz Azul estudiarían un intercambio de futbolistas. Según el diario Esto, a los Celestes les interesaría Juan Pablo Vigón . Mientras que a los Zorros el delantero Martín Cauteruccio . El mediocampista incluso estuvo entre los llamados al microciclo de Gerardo Tata Martino .

¿REGRESA A LA LIGA MX?

Fox Sports reveló que Edson Puch podría regresar a la Liga MX de la mano de Santos Laguna . En caso de que se concrete, el delantero chileno jugaría en su cuarto equipo mexicano, tras sus pasos por , y .

El periódico Esto dio a conocer este martes que Juan José Miguel y Omar Islas se convertirían en los primeros refuerzos de Pumas para el próximo torneo. Ambos llegarían de la Liga de .

Ya existirían ofertas para llevarse a Carlos González del Pedregal. Según ESPN, la ya habría preguntado por el delantero paraguayo, dispuesto a llevárselo de la Liga MX en el próximo mercado de verano.

Los rumores surgidos afirman que Monterrey y ya habrían levantado las manos para contratar a Alan Mozo , pues se han sorprendido por el talento y proyección del joven lateral derecho. Buscaría concretar la negociación en el mercado de verano.

Según Reforma, el atacante paraguayo tendría las horas contadas en Pumas. Pese a su gran rendimiento, la dirigencia se plantearía venderlo para reforzar dos posiciones débiles del plantel.

CHUY PODRÍA IR A CHIVAS

Según reportes de Jesús Hernández, reportero de Milenio, Guadalajara podría ser el próximo club de Jesús Corona . El interés por Sebastián Jurado y el deseo de la familia de Chuy por cambiar de aires podrían detonar una importante transferencia.

¿OTRA BOMBA RAYADA?

Conforme a información de Carlos Siffredi, para Jugando Claro, Monterrey buscaría a Rafael Santos Borré , atacante colombiano de River. El jugador cuenta con una cláusula de 30 millones de dólares, uno de los obstáculos para cerrar la transacción.

MENA PODRÍA MARCHARSE EN EL VERANO

Una de las grandes revelaciones en el torneo ha sido Angel Mena , quien es líder de goleo y tiene al León en la cima del Clausura 2019. El buen momento del ecuatoriano ha llamado la atención del Jorge Sampaoli, quien pretende llevarlo al Santos de .

¿EL PRIMER REFUERZO DE CHIVAS?

Chivas estaría interesado en el mediocampista Carlos Rodríguez , por quien estaría dispuesto a intercambiar por Ronaldo Cisneros , según reportó El Francotirador en su columna para el diario Récord.

PONEN LA MIRA EN ESPAÑA

De acuerdo con El Universal, Sergio León, del Real Betis de España , es opción de la directiva de Cruz Azul para reforzar el ataque de cara al próximo Apertura.

André-Pierre Gignac sigue siendo el futbolista que más dinero ingresa al año por contrato, con 4 millones de dólares. Edu Vargas y Nico Castillo son sus perseguidores, cobrando 3 millones de dólares al año cada uno.

